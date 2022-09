Turismo em Atibaia registra fluxo de 160 mil pessoas no mês de julho

Depois de dois anos da pandemia de Covid-19, o setor de turismo enfim tem motivos para celebrar. No último mês de julho, Atibaia registrou bons números de visitantes e turistas na hotelaria e nos atrativos turísticos da cidade, com um fluxo de 160 mil pessoas nos locais pesquisados no período.

Os estabelecimentos de hospedagem e os atrativos turísticos tiveram, no mês das férias escolares, grande movimentação e boa receita financeira, segundo a Secretaria Municipal de Turismo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em comparação com anos anteriores, a ocupação da hotelaria de Atibaia em julho deste ano foi superior aos níveis pré-pandemia. Em 2022 a ocupação ficou em 63,42%, acima dos 56,02% de 2021, 59,56% de 2019 e 56,77% de 2018 – em 2020 os empreendimentos estavam fechados devido à pandemia.

Além do turismo de lazer em julho devido às férias escolares, Atibaia contou com o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), também chamado de Turismo de Negócios e Eventos, que contribuiu para os bons resultados, principalmente para o setor hoteleiro, que dispõe de grandes espaços para a realização dos mais variados eventos.

De acordo com o secretário de Turismo, Bruno Perrotta Leal, trata-se de um segmento de extrema importância para o setor turístico do município, uma vez que representava cerca de 60% da ocupação hoteleira no período pré-pandemia, e, desde o início da flexibilização das medidas de prevenção à doença, vem retomando as suas atividades, com potencial de alcançar e até ultrapassar o patamar atingido anteriormente.

Atibaia possui diversas opções de turismo: rural, religioso, gastronômico, cultural, de aventura, eventos e negócios, proporcionando aos visitantes paisagens encantadoras e monumentos naturais incríveis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia