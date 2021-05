Vereadora reforça pedido de reunião pública com os críticos da verticalização em Atibaia

A vereadora Ana Paula Beathalter reforçou, no espaço de Explicação Pessoal, durante a sessão de 11 de maio, o pedido público de reunião entre a Câmara e os moradores que são críticos da verticalização nas construções em Atibaia. Ela lembrou que o pedido foi feito à presidência da Casa no dia 26 de abril.

“A ideia é de que os vereadores recebam comissão com representantes desses cidadãos. Acredito que não foi possível até agora porque o presidente está muito ocupado com as demandas da Câmara, mas insisto na necessidade dessa reunião. Os moradores gostariam de manifestar suas opiniões, respeitando o fato de que cada vereador tem suas próprias convicções. A reunião pode ser presencial, cumprindo-se os protocolos da pandemia, ou de forma virtual, como a presidência determinar”, destacou a vereadora.

Verticalização pode mudar a paisagem urbana e impactar o perfil atibaiano (Imagem Ilustrativa: Foundry Co / Pixabay)

“Gostaria de ter uma resposta para eles. No mais, gostaria de agradecer a todos pelo respeito observado nesta Casa, em que pese a divergência de opiniões. É natural que cada um dos vereadores tenha seus posicionamentos. Da minha parte, minha atuação segue de acordo com o que combinei com a população por ocasião da campanha e eleição para a Câmara”, observou Ana Paula Beathalter.

Verticalização em Atibaia

A vereadora explicou o tema da reunião: “O surgimento de prédios e a chegada de grandes empreendimentos são uma realidade em Atibaia e nós, como vereadores, precisamos envolver a população para discutir a questão. Inclusive a Prefeitura tem feito audiências públicas diante da iminência da verticalização, que pode mudar a paisagem urbana e impactar o perfil atibaiano. Proponho que os vereadores participem das discussões, promovam o debate público e se posicionem sobre o assunto, de modo que a população conheça as vantagens e desvantagens dos empreendimentos para os quais a Prefeitura pretende abrir espaço. É importante que todos estejam atentos e acompanhem os projetos dos empreendedores e as articulações da administração municipal para viabilizá-los”.

