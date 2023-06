1º Festival da Integração Brasil-Japão acontece neste fim de semana em Atibaia

Neste fim de semana a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, promove o 1º Festival da Integração Brasil-Japão, evento que conta com a organização da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (Acenbra) e celebrará a influência nipônica na história de Atibaia e a relação de amizade entre brasileiros e japoneses. O festival acontecerá no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais), no sábado 17, das 15h às 22h, e no domingo 18, das 11h às 21h, com entrada franca.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O festival apresentará ao público um pouco da riqueza cultural do Japão, com muitas atrações, como Taikô, Bon Odori, cosplay, barraquinhas com o melhor da comida típica oriental e grande diversidade de shows e apresentações, garantindo diversão para toda a família. O evento também busca atrair visitantes para a cidade, fomentando o turismo e diversos setores da economia local.

A programação (sujeita a alterações), contará: no sábado (17), com Bon Odori no palco, Matsuri Dance (Grupo Mitsuba), Taikô Kawasuji Seiryu Daiko, Show Cosplay, Banda Illusion e shows com os cantores Isa Toyota, Takeshi Nishimura, Celio Nomoto, Silvio Sano e Joe Hirata; e, no domingo (18), com Concurso Cosplay, Taikô Kawasuji Seiryu Daiko, Banda Cosmos e shows com os cantores Luis Yabiku, Serginho Tanigawa, Sandro Barros, Hideo Tanaka, Silas Natanael e Nobuhiro Hirata.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia