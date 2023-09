2° Festival de Alegorias de Atibaia acontece neste fim de semana, no Pouso de Voo Livre

contece neste fim de semana, dias 9 e 10 de setembro, a 2ª edição do Festival de Alegorias, com muita diversão, esportes, barracas, food trucks e música ao vivo, para a população prestigiar. O festival acontece no Pouso de Voo Livre (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, nº 99, Itapetinga) durante os dois dias, no sábado (9), a partir das 10h, e no domingo (10), às 11h.

Durante a competição, o piloto deverá decolar fantasiado e serão avaliadas questões como originalidade, navegabilidade, decolagem segura e pouso bem executado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Haverá outras atividades, incluindo prova de permanência e pouso, campeonato de aviãozinho de papel para as crianças e Race to Goal – em que o piloto que percorrer um trajeto no menor tempo com o parapente inflado vence. Vale ressaltar, que as atividades envolvendo o voo dependerão das condições climáticas do dia, portanto podem ocorrer alterações na programação do festival.

Os pilotos inscritos deverão ser habilitados pela ABP ou CBVL e possuir certificado da ANAC, bem como estar em dia com as obrigações com o seu Clube, seja o Clube Atibaiense de Voo Livre (CAVL) ou clube de origem. As inscrições e informações gerais do evento estão no do site do Sympla, com o valor de R$ 90,00 para pilotos que não são sócios do CAVL e R$ 70,00 para sócios. No valor da inscrição está inclusa a participação nos dois dias de evento, a compra de camiseta para os 50 primeiros pilotos inscritos, medalhas de participação, e kit contendo adesivos e brindes dos apoiadores. Os pilotos deverão assinar um termo de responsabilidade durante a inscrição, bem como apresentar suas habilitações atualizadas.

A 2ª edição do Festival de Alegorias conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e a realização do CAVL.

Confira a programação completa:

Sábado – 9 de setembro

10h – Montagem do evento

10h às 13h – Entrega dos kits

12h – Abertura dos Food Trucks

14h às 17h – Voo à fantasia (dependendo da condição climática)

17h – Show ao vivo

Domingo – 10 de setembro

11h – Campeonato de Avião de Papel (atividade para as crianças)

13h – Race to Goal (pilotos)

14h às 17h – Permanência e pouso

17h – Show ao vivo

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia