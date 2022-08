2ª Mostra Atibaia no Foco exibe filme “Gaijin – Caminhos da Liberdade” e debate com Tizuka Yamasaki

A 2ª Mostra Atibaia no Foco, que conta com filmes que usaram a cidade como cenário, será realizada na próxima sexta-feira (12) com a exibição do filme “Gaijin – Caminhos da Liberdade”, no Cine Itá Cultural, às 20h, seguido por um debate com a diretora da obra, a premiada cineasta Tizuka Yamasaki. O evento, uma iniciativa da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Núcleo Audiovisual Atibaia, é gratuito e por ordem de chegada.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após o sucesso da 1ª Mostra Atibaia no Foco, em janeiro, a 2ª edição traz o longa de 1980 que conta a história da imigração japonesa ao Brasil com a maior parte das filmagens realizadas em Atibaia. Um filme que levou ao mundo a paisagem do município. “Gaijin – Caminhos da Liberdade” é uma das maiores produções do cinema nacional daquele período, tendo vencido vários prêmios nacionais e internacionais, incluindo a menção honrosa da FISPRECI – Federação da Crítica Cinematográfica Internacional do Festival de Cannes, o melhor filme no Festival de Havana, além de cinco Kikitos do Festival de Gramado, todos em 1980.

Tizuka Yamasaki explica que Gaijin é uma palavra que era usada pelos japoneses para, jocosamente, referirem-se aos não japoneses, estrangeiros, incluindo os brasileiros. O filme contou com a participação de atores como Antônio Fagundes, a atriz Kyoko Tsukamoto e o ator Jiro Kawarasaki – especialmente vindos do Japão – além de José Dumont (ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante pelo filme em Gramado), entre outros. O Núcleo Audiovisual Atibaia está procurando pessoas que trabalharam ou foram figurantes durante as filmagens na cidade para que compareçam no dia da projeção do filme no Cine Itá. A recomendação é que entrem em contato com Daniela Carrano pelo celular (11) 96775-5373.

Após a projeção do filme, o bate-papo irá relembrar como foram as filmagens de “Gaijin – Caminhos da Liberdade” em Atibaia, com a presença da cineasta que tem uma grande ligação com o município, onde seus pais se conheceram. Ela é filha e neta de japoneses. Embora tenha nascido em Porto Alegre, Tizuka passou a infância em Atibaia, até os 15 anos, quando se mudou para São Paulo.

“Gaijin – Os Caminhos da Liberdade” foi o primeiro longa-metragem dela como diretora. A partir de 1990, Tizuka começou a dirigir filmes voltados para o público infantil, todos sucessos de bilheteria, incluindo “Lua de Cristal”, com Xuxa, em 1990 e “O Noviço Rebelde”, com Renato Aragão, em 1997. Dirigiu novelas e minisséries além de outros longas metragens. Em 2000, o Ministério da Cultura entregou-lhe a Ordem do Mérito Cultural, que é uma homenagem do governo brasileiro para personalidades, grupos e instituições que se destacaram nos trabalhos prestados à cultura brasileira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia