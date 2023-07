Mostra Acervo Garaginha se encerra nesta sexta (30) com cineclube e festa

A última sessão da mostra Acervo Garaginha, em Bragança Paulista, acontece nesta sexta, 30, às 19h30, com exibição do clássico do cinema nacional “O Bandido da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla. Em seguida, a programação do mês se encerra com festa e discotecagem da DJ Carol Aikawa.

Garaginha (Foto: Mariana Magalhães)

O filme conta a história do assaltante João Acácio Pereira da Costa, conhecido como Bandido da Luz Vermelha, que assalta residências, realiza fugas ousadas e gasta o dinheiro de forma extravagante. Porém, uma vez encurralado, recorre a medidas extremas.

Carol Aikawa é designer de moda e bordadeira. Pesquisadora ávida de música, encontrou na profissão de DJ uma maneira de materializar sua paixão e transformar suas investigações sonoras em festa e dança. Busca desenvolver sua linguagem com referências no R&B, rap, funk e soul. Faz parte do coletivo de mulheres DJs QG das Mina, e já tocou no Pratododia, no festival Futuras e em diversos outros locais de cultura em São Paulo e Atibaia.

A Garaginha do Edith fica na Rua Cel. João Leme, 229 – Centro, em Bragança Paulista

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa