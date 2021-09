Oficinas gratuitas e on-line de teatro, televisão e cinema estão com inscrições abertas

No mês de setembro, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, irá promover duas oficinas culturais on-line. A primeira delas será sobre teoria e prática da interpretação para teatro, televisão e cinema. Já a segunda oficina abordará a história mundial do teatro. Ambas serão gratuitas e ministradas pelo diretor do Teatro Artaud, Wellington Duran, como contrapartida pelo apoio recebido por meio da Lei Aldir Blanc. Cada oficina permite a inscrição de até 15 alunos, que devem ter no mínimo 16 anos.

Da vivência da atuação ao tempo/ritmo, a oficina de teoria e prática da interpretação para teatro, televisão e cinema proporciona aos alunos os conceitos e técnicas fundamentais para a preparação do ator, construção de personagens e criação de um papel em um curto prazo de tempo. As aulas serão realizadas por meio da plataforma ZOOM, nos dias 17, 24 e 30 de setembro, às 18h, com dicas de atuação e um monólogo filmado pelo próprio aluno para conclusão do minicurso. Para se inscrever, basta acessar https://forms.gle/s2BMzrpVWWnSsxiz9 até 15 de setembro.

Já a oficina de história mundial do teatro é focada nos principais períodos e acontecimentos que envolvem as grandes mudanças e transformações na arte teatral, do nascimento do teatro grego ao teatro contemporâneo experimental. Por meio de uma linguagem acessível e de fácil compreensão, o aluno adquire conhecimentos essenciais para a imersão nos estudos das artes cênicas. Também pela plataforma ZOOM, a aula desta oficina será disponibilizada no dia 22 de setembro, às 18h. As inscrições devem ser realizadas até 20 de setembro pelo endereço https://forms.gle/D7dpxAQV85BcCYHt6. Os participantes das duas oficinas receberão uma apostila de estudo por e-mail.

Wellington Duran é diretor e fundador do Teatro Artaud (Escola de Formação de Atores), formado em Teatro, TV e Cinema pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Preparação de Atores Beto Silveira. Estudou na Escola de Atores Wolf Maya e participou do núcleo de estudos e pesquisas teatrais do Grupo Tapa, além de já ter trabalhado como ator em espetáculos dirigidos por grandes nomes do Teatro Brasileiro.

