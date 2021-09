2º Festival “Culturar-te Atibaia em Casa” tem início na próxima semana

Terá início na próxima semana a 2ª edição do Festival Culturar-te Atibaia em Casa. Com 90 atrações entre apresentações musicais, dança, oficinas e muito mais, o festival acontece de 2 a 29 de outubro de forma on-line no canal oficial da Prefeitura de Atibaia no YouTube (https://bit.ly/PrefeituraEstânciaAtibaia).

Festival acontece de 2 a 29 de outubro de forma on-line (Imagem Ilustrativa: Chuck Underwood por Pixabay)

Iniciativa do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia – Compocat, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, o Festival é livre para todos os públicos e sua abertura acontecerá no próximo dia 2 de outubro, às 16h.

A arte nos proporciona a união da racionalidade com a emoção e faz parte da nossa história, auxiliando na comunicação, convívio e desenvolvimento social. Graças à cultura, em suas diferentes formas de expressão, tem sido possível estabelecer e manter vínculos, compartilhar momentos de lazer, ainda que virtuais, e garantir bem-estar mesmo com os receios desse momento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia