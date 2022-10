5ª Temporada de Dança Atibaia: Cultura abre inscrições para mostra não competitiva

De 30 de outubro a 6 de novembro, dezenas de espetáculos e oficinas de dança prometem movimentar a programação cultural de Atibaia na 5ª edição da Temporada de Dança, evento que reúne profissionais, amadores e amantes de uma das artes mais antigas, presente na história da humanidade desde os tempos pré-históricos. Realizada pela Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia, a Temporada de Dança Atibaia 2022 promoverá, nos dias 30 de outubro e 5 de novembro, uma mostra não competitiva aberta à participação de grupos, escolas e estúdios de dança de todo o país, com inscrições abertas até 19 de outubro.

Com inscrições gratuitas realizadas pelo formulário on-line disponível em bit.ly/TemporadaDancaAtibaia2022 , a Mostra de Dança 2022 será realizada no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro), das 15h às 19h no dia 30 (domingo) e das 19h às 22h no dia 5 (sábado). Quando estiverem preenchendo a ficha de inscrição, os candidatos devem ficar atentos aos dias e horários disponíveis para apresentação, sendo importante ressaltar que grupos de outras cidades deverão arcar com eventuais despesas de hospedagem, transporte e alimentação.

(Imagem Ilustrativa de Clarence Alford por Pixabay)

Do ballet clássico – incluindo as vertentes contemporânea, livre e lúdica – às danças urbanas como street dance, breaking, hip hop, vogue, house e stilleto, passando pelo jazz nos seus diversos estilos, além de danças folclóricas, do ventre, de salão, afro, cigana, indiana e inclusiva, são 15 os gêneros admitidos no regulamento da Mostra de Dança 2022, publicado na edição de quarta-feira (5) da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia – IOE.

Ainda de acordo com o regulamento, cada grupo selecionado para participar terá 15 minutos de apresentação, com tempo limite de 5 minutos para cada coreografia. Não será permitida a reprodução de músicas utilizando plataformas digitais e cada estúdio/escola deverá trazer, obrigatoriamente, as músicas indicadas no momento da inscrição em um pendrive, em formato MP3.

Para dúvidas e mais informações, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone (11) 4412-3233 ou e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br . Além da mostra, a programação da Temporada de Dança 2022 contará com uma série de workshops, alguns voltados a alunos de escolas públicas, mas outros abertos à população. A programação está sendo preparada e em breve será divulgada pelos canais oficiais e redes sociais da Prefeitura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia