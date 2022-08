Grupo indiano de dança folclórica se apresenta em Atibaia nesta sexta (19)

Nesta sexta-feira (19), o grupo indiano de dança folclórica Aavishkar – Gujarati Dance se apresenta no Cine Itá Cultural, às 19h. Patrocinado pelo Conselho Indiano de Relações Culturais (ICCR) do governo da Índia, o grupo mostrará um pouco das danças folclóricas e cultura de Gujarat, estado localizado no extremo oeste da Índia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O espetáculo – resultado de uma parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia, o Consulado Geral da Índia e o Centro Cultural Swami Vivekananda – é gratuito e, para assistir esse show de som, cores, alegria e tradição milenar, basta se inscrever por meio do formulário disponível no link: bit.ly/AavishkarDance .

Apresentando danças folclóricas típicas da região, o eminente grupo de dança é formado por 13 membros e tem se apresentado em fóruns internacionais e multiculturais ao redor do mundo, oferecendo a oportunidade de conhecer um pouco da milenar e multifacetada cultura indiana.

Serviço

As Maravilhas do Gujarat em Atibaia com Aavishkar – Gujarati Dance

dia 19/8, às 19h

no Cine Itá Cultural – R. Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro

inscrições no link bit.ly/AavishkarDance

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia