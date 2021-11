C.O.R.P.O – Encontro de Dança está com inscrições abertas para residência artística

O C.O.R.P.O – Encontro de dança, está com inscrições abertas para a residência artística que acontece entre os dias 24 e 28 de novembro. As inscrições vão até a próxima sexta, 12. A lista de residentes aprovados será divulgada no dia 15.

(Foto: Haroldo Sabóia)

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.encontrocorpo.com.br.

O cronograma prevê duas frentes de atividades, a formativa, que acontece das 9h às 12h, e a performática, que acontece no período da noite, com encerramento e mostra de apresentação ao público no final de tarde.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, que estejam em dia com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e que tenham disponibilidade para participar de ambas as frentes de atividades

A residência e as performances do C.O.R.P.O irão acontecer em espaços públicos e privados da cidade de Bragança Paulista. Os residentes irão compor dois grupos distintos de pesquisa. Cada grupo trabalhará um tema específico com um dos convidados.

Nesta 4ª edição, Diogo Granato e Henrique Lima são os artistas convidados para conduzir o intensivo. Com Diogo, o tema da pesquisa será o improviso cênico para espaços abertos. Já com Henrique, será a criação coreográfica para a rua tendo como base técnica a dança para o chão.

O C.O.R.P.O nasceu em 2018 como Encontro de Dança da cidade de Bragança Paulista. Desde lá acontece anualmente propondo um encontro entre artistas locais e convidados do Brasil e do exterior para ampliar a rede de cultura da cidade e possibilitar que os atores culturais da região reconheçam seus talentos, recursos e potenciais para, cada vez mais, trazer a arte para perto, garantindo a realização de trocas e parcerias.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Shel Almeida