A Casa Tombada oferece bolsas para oficina de escrita e teatro para jovens

A Casa Tombada está com inscrições abertas para bolsas da “Oficina de Escrita e Teatro – Caminhos para a criatividade”, com a atriz e escritora Liana Ferraz destinada a jovens de 15 a 18 anos.

A oficina acontece presencialmente nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho, das 18h às 20h, n’A Casa Tombada, que fica na Rua Cel. Leme, 371, no Centro de Bragança Paulista.

A Casa Tombada (Foto: Shel Almeida)

Para concorrer à bolsa, jovens pretos, pardos, com deficiência, indígenas ou transgêneres devem preencher o formulário disponível no link: https://bit.ly/BolsaOficinaEscritaTeatro.

A “Oficina de Escrita e Teatro – Caminhos para a criatividade” une duas linguagens de pesquisa de Liana Ferraz. Com exercícios práticos, muita ludicidade e leveza, os jovens são convidados a se expressarem em um ambiente de arte e integração.

Entendendo o contexto pós-pandemia como um desafio para essa faixa etária, essa oficina pretende também ser um meio de resgate do olhar para si e para os outros como movimento do tempo presente e da experiência compartilhada.

Jogos teatrais, dinâmicas de produção textual, criações de cenas e uma apresentação (voluntária) ao final dos encontros são alguns dos elementos dessa atividade.

Liana Ferraz nasceu e passou a adolescência em Bragança Paulista. Além de atriz e escritora, é doutora em Artes da Cena pela Unicamp com pós-doutorado pela ECA/USP. Tem três livros publicados (Elas estão quietinhas, 2016; Analógica, 2019 e Sede de me beber inteira, 2020). No Instagram, disponibiliza diariamente conteúdo autoral e gratuito pelo perfil @lianaferraz.

Para mais informações sobre a oficina, acesse o site d’A Casa Tombada.

