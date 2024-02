Acadêmicos da Vila é campeã do carnaval 2024 em Bragança Paulista

A escola de samba Acadêmicos da Vila Aparecida é a grande campeã do carnaval 2024 de Bragança Paulista (SP). É a 16ª vez que a agremiação conquista o título da divisão especial.

O último título da Acadêmicos da Vila havia sido em 2015. Neste ano, a escola contou com o enredo “Da Ilha da Madeira à Morada do Samba”, homenageando o empresário Zé Mendonça, que se mudou de Portugal e fez morada em Bragança Paulista.

Acadêmicos da Vila é a campeã do carnaval 2024 em Bragança Paulista (Foto: Divulgação / Prefeitura de Bragança Paulista)

A apuração foi realizada na tarde de quarta-feira (14), na sede da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, com a Acadêmicos da Vila conquistando o título por um décimo de diferença: na pontuação final, a agremiação terminou com 269,3 pontos, à frente da Dragão Imperial e da Unidos do Lavapés, que ficaram com 269,2 pontos.

Em 2024, a Acadêmicos da Vila fabricou mais de 500 fantasias e reuniu cerca de 700 foliões em 12 alas de enredo, três carros alegóricos e elemento cinematográfico.

A agremiação foi fundada em 12 de outubro de 1975 e completa, neste ano, 49 anos de existência. O primeiro título da escola aconteceu em 1979, com o enredo “O reino dos Orixás”.

Fonte: G1.globo.com