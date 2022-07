Aniversário de 5 anos da Feira Noturna é destaque na Agenda Atibaia

A agenda deste fim de semana traz diversas atrações culturais e turísticas para Atibaia! A programação do Festival de Inverno está repleta de eventos e shows, além da comemoração do aniversário de 5 anos da Feira Noturna. Confira:

Festival de Inverno

Nesta sexta-feira (22), a banda Time Out abre a agenda de Atibaia para as festividades culturais, no Cine Itá (Rua Visc. do Rio Branco, nº 51, Centro), às 20h, integrando a programação do Festival de Inverno deste ano.

No sábado (23), o músico e compositor Caju Hassen estará na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, com muita música para os turistas e visitantes, às 15h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), além de barraquinhas com artesanato, gastronomia, a partir das 10h.

A tarde, a escola de dança Thais Magalhães se apresenta às 17h, no Cine Itá Cultural, com uma Mostra de Dança, para apresentar aos pais, familiares e toda comunidade o trabalho desenvolvido pela escola.

Domingo (24) é dia de voltar no passado com a Festa Flashback, na Praça da Igreja Matriz, às 13h. Mais à noite, às 20h, Toninho Ferragutti e Neymar Dias trazem o Show Festa na Roça, no Cine Itá Cultural.

Aniversário de 5 anos da Feira Noturna

Neste sábado (23), a comemoração dos 5 anos da Feira Noturna continua a todo vapor, no estacionamento do Centro de Convenções, das 16h às 22h. As bandas Delação Premiada e Projeto R.O.Z.A serão as atrações do aniversário!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As feiras noturnas se diferenciam das convencionais por proporcionarem momentos de lazer e diversão, além de mais variedade de produtos e serviços. As edições contam com as tradicionais barracas de hortifruti e pastéis, mas também com comidas típicas, música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. O evento aquece a economia, gerando mais empregos e oportunidades, fomentando a produção local.

Centro Permanente de Vacinação contra a Covid-19, Sarampo e Influenza

Neste fim de semana, a vacinação contra a Covid-19, Sarampo e Influenza segue no Centro Permanente de Vacinação, localizado no Centro de Convenções. O horário é fixo, de segunda a segunda, das 7h às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia