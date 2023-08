Artes cênicas, música e circo: confira as atrações do Festival de Inverno de Atibaia

Mais uma edição do Festival de Inverno de Atibaia está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de conferir as atrações do penúltimo final de semana da programação, que começa já nesta quinta-feira (3) trazendo uma inusitada e surpreendente encenação com bonecos de um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o romance Vidas Secas. No sábado (5), a apresentação musical Mãos no Axé, da Escola de Curimba Tambores de Atibaia, movimenta o Complexo Santa Clara e, no domingo (6), o Grupo Pururuca leva ao palco do Cine Itá o espetáculo O riso não pode acabar.

Caravan Maschera Teatro (Foto: Reprodução/ Site www.caravanmaschera.org)

Com marionetes e máscaras inspiradas nas obras de Cândido Portinari e nas fotografias de Sebastião Salgado, a Caravan Maschera Teatro apresenta nesta quinta (3) no Cine Itá Cultural, às 19h30, uma releitura da emblemática obra do escritor alagoano Graciliano Ramos. A montagem quase sem palavras utiliza diversas técnicas de manipulação do teatro de bonecos, iluminação cênica e uma trilha sonora influenciada pela música contemporânea de John Cage para recriar a saga da família de retirantes de uma forma bastante inovadora e peculiar.

No sábado (5), toda a potência musical dos tambores toma conta do Festival de Inverno, transformando o Complexo Santa Clara, no Caetetuba, em palco para uma das manifestações culturais de matriz africana mais tradicionais: a curimba. O show Mãos no Axé, da Escola de Curimba Tambores de Atibaia, acontece às 15h30 e promete envolver o público com sua proposta de valorização dessa popular herança cultural afro-brasileira que vai muito além da religiosidade.

Domingo é dia de circo e o espetáculo “O riso não pode acabar: O resgate do circo que ultrapassa gerações” transforma o palco do Cine Itá Cultural em picadeiro no dia 6, às 16h. Com artistas de várias gerações, dos 20 aos 80 anos, o Grupo Pururuca busca lembrar que a alegria não tem idade e apresenta ao respeitável público números de palhaçaria, malabarismo e performance aérea. O destaque é a dupla de palhaços Pururuca e Pituca, personagens interpretados por Brasil João Carlos Queirolo e Giovanna Queirolo. Pai e filha são membros da tradicional família Queirolo, famosa por sua história no circo desde o século XIX.

A programação do Festival de Inverno de Atibaia segue até o dia 12 de agosto, trazendo ainda atrações imperdíveis para curtir com toda a família. Vale destacar que os ingressos para apreciar os espetáculos no Cine Itá Cultural ficam disponíveis para retirada na bilheteria dois dias antes do espetáculo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia