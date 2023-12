Atibaia abre inscrições para programação artística do Festival Literário 2024

Estão abertas as inscrições para a seleção de propostas de apresentações e atividades artístico-culturais do Festival Literário de Atibaia 2024. O edital lançado pela Prefeitura no último dia 12 escolherá 18 projetos no total, contemplando intervenções cênicas; apresentações musicais ao ar livre; oficinas ou workshops; narração / contação de histórias; e leituras públicas dirigidas. As inscrições, que são gratuitas, encerram-se às 16h do dia 2 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma: https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Imagem Ilustrativa: Mystic Art Design por Pixabay)

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, inclusive MEI, agentes culturais, artistas, grupos culturais e artísticos, coletivos culturais, brasileiros ou estrangeiros, residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos de idade. Os artistas também podem concorrer individualmente, em duetos, trios, grupos ou em um coletivo.

A não ser o segmento de leituras públicas dirigidas, que contempla a escolha de duas propostas, as demais categorias selecionarão quatro projetos cada, com remunerações que variam de R$ 2 mil a R$ 3.500, dependendo da modalidade.

Cada proponente poderá inscrever somente um projeto e para apenas um segmento. Além de uma abordagem dirigida à promoção e ao incentivo à leitura – ou que trabalhe com a temática do livro, da leitura e literatura, as propostas devem indicar a classificação indicativa e considerar a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Funcionários pertencentes aos quadros da administração direta e indireta do município de Atibaia, incluindo parentes de servidores até 2º grau, não podem se inscrever. Também não serão aceitas propostas que apresentem teor discriminatório, preconceituoso e/ou ofensivo, sexual, que façam apologia ao crime, uso de drogas e/ou armas ou propaganda política.

Edital de seleção

A primeira etapa da seleção fará a análise e verificação da documentação apresentada pelos artistas e coletivos inscritos, de acordo com as exigências especificadas no edital. O resultado será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia em até dez dias úteis após o encerramento das inscrições, cabendo aos inscritos o acompanhamento das publicações.

Os candidatos habilitados nessa primeira fase terão seus trabalhos avaliados por uma comissão técnica formada por três avaliadores contratados pela Secretaria de Cultura após aprovação no edital de chamamento para cadastro de pareceristas. Serão analisados critérios como qualidade e relevância da proposta; potencial de impacto cultural e formação de público; currículo; trajetória artística; e enfoque em temas literários.

Propostas que contemplem a diversidade na formação da sua apresentação e incluam, pelo menos, um integrante que se enquadre nos critérios de etnia (preta, parda e indígena); PCD; pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; e LGBTQIAPN+ receberão cinco pontos extras, não cumulativos, na nota.

Ficha de inscrição, lista de documentos necessários para se inscrever, detalhamento de cada segmento, orientações para efetuar a inscrição na plataforma e outros detalhes estão especificados no edital, disponível no endereço: https://www.peasistemas.com.br/transparencia/editais.asp?pagina=1 .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia