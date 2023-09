Atibaia participa da 17ª edição da Primavera dos Museus com atividades culturais gratuitas

Vem aí a 17ª edição da Primavera dos Museus, do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), com o tema “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”, oferecendo a oportunidade para o público refletir sobre a construção da democracia de seus agentes. Atibaia está participando da edição deste ano no dia 23 de setembro, com programação no Museu Municipal João Batista Conti (Praça Bento Paes, s/n, Centro).

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Das 15h às 16h haverá a palestra “Memória Negra de Atibaia”, com Silvana Cotrim, que contará sua trajetória com o Coletivo Negra Visão, desde quando fazia a pergunta “Onde está o Negro de Atibaia?” ao reconhecimento identitário atual.

Já das 16h às 17h acontecerá o lançamento do fanzine “Da Raiz da Memória ao Florescer da Identidade”, de Felipe Nikito e Emikua, uma Poética das ilustrações e das palavras: uma pequena semente na tão almejada e ainda não vivida Primavera da Diversidade.

Traços importantes como a democracia e os direitos das pessoas LGBT+, memórias das comunidades quilombolas e sua resistência e resiliência ao longo do tempo, bem como memórias dos povos indígenas de forma essencial para preservar suas culturas, línguas e conhecimentos ancestrais serão pautados durante os dias de evento nacional, por meio de atividades culturais em diversos museus do país.

Com o objetivo de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade, o IBRAM realiza a 17ª edição da Primavera dos Museus, de 18 a 24 de setembro, com 805 museus participantes, promovendo Atibaia entre eles.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia