Atibaia participa da 22ª Semana Nacional de Museus com programação especial

Entre os dias 13 e 19 de maio, cerca de 1.080 museus e instituições de todo o país participam da 22ª edição da Semana Nacional de Museus, ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para ressaltar a importância desses espaços interdisciplinares de pesquisa e preservação da memória. Atibaia e o Museu Municipal João Batista Conti também fazem parte dessa iniciativa, oferecendo uma programação especial no Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio. Confira e participe!

Exposição Das máquinas de escrever à imprensa e às notícias

Em cartaz no Museu Municipal João Batista Conti (Praça Bento Paes, s/n, Centro), a exposição “Das máquinas de escrever à imprensa e às notícias” deu início à programação da Semana em Atibaia.

Explorando o papel dos jornais como ferramentas de organização e propagação de conhecimentos, em um ciclo permanente de educação e pesquisa, a mostra vai até 30 de maio, das 11h às 17h de terça a sábado e das 9h às 13h aos domingos.

Palestra Imprensa Atibaiense: 1890-1966, do papel para a tela

Seguindo essa mesma linha, no dia 18 de maio, às 14h, a palestra com a pesquisadora Luiza Guerra vai falar sobre o projeto de digitalização de parte do acervo da hemeroteca do Museu Municipal. “Imprensa Atibaiense: 1890-1966, do papel para a tela” foi financiado por meio de um dos editais organizado pela Secretaria Municipal de Cultura para distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo.

O site desenvolvido para disponibilizar a coleção de jornais pertencentes ao acervo do museu também será lançado nesse dia, após a palestra.

Roda de conversa João Batista Conti

A difusão da pesquisa, da memória e da preservação do patrimônio histórico e cultural de Atibaia também serão debatidos na roda de conversa com a pesquisadora Araceles Stamatiu, sobrinha de João Batista Conti. O encontro sobre o legado deixado pelo fundador do Museu Municipal acontece às 15h, dentro da programação especial do dia 18.

Dia Internacional dos Museus

Museus, educação e pesquisa é o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para a edição deste ano da Semana Nacional de Museus. Não mais pensados apenas como local de pura contemplação, os museus tornaram-se lugares vivos e dinâmicos, locais de movimento, onde se promove ambientes e situações que buscam facilitar os processos educativos, cativar novos públicos e proporcionar novas relações deste público com o museu e o seu acervo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia