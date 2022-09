Museu Municipal de Atibaia participará da 16ª Primavera dos Museus

O Museu Municipal João Batista Conti mais uma vez está participando da Primavera dos Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que nesta 16ª edição celebra o Bicentenário da Independência do Brasil. Assim, diante dos registros artísticos e das mensagens e dos símbolos produzidos por meio da Arte a respeito desse marco histórico, o Museu de Atibaia apresentará a exposição “Independência: outros 200, outras histórias e novas memórias”, com a participação de 21 artistas e fotógrafos convidados, de Atibaia e região, que apresentarão uma reflexão sobre os duzentos anos da Independência do Brasil.

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A mostra é gratuita e estará disponível para visitação do público de 20 de setembro a 2 de outubro deste ano, de terça a sábado, das 11h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h, no Museu Municipal João Batista Conti (Praça Bento Paes, nº 121, Centro). Além disso, no dia 1º de outubro, das 15h às 17h, no próprio Museu, também acontecerá um bate-papo com os artistas que participam da exposição, que segue a temática sugerida pelo Ibram para a 16ª edição da Primavera dos Museus: uma reflexão sobre que outros sentidos e independências o Brasil e os brasileiros viveram nestes 200 anos.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Atibaia, a exposição propõe renovar os olhares acerca desse fato histórico do país sob a ótica da pluralidade de experiências e interpretações. Ainda conforme a Pasta, os artistas e fotógrafos convidados revelarão os seus pensamentos, ideias, inquietações e percepções, por meio de diferentes olhares, técnicas e materiais, em uma mostra de arte que será exibida em um percurso expositivo, em biombos que surgem entre o acervo do museu, que também conta muitas histórias vividas nesses duzentos anos, em Atibaia e em toda a região.

Confira os artistas convidados para a exposição “Independência: outros 200, outras histórias e novas memórias”: Ana André; André Raimundo; Cassiano Moreira; Eli Obis; Flávio Pileggi; Gih Gualassi; Juliana Celiberti; Kathya Silva; Larissa Ginjo; Lílian Vogel; Lu Bonin; Marcelo Goulart; Márcia Mendes; Márcio Zago; Maria Helena Carnide; Mariana Farcetta; Nicolle Ziolli Faria Sandoval; Patrícia Amato; Sirlene Cassimiro; Titi Carnelós; e Wagner Lungov.

O Museu

O nome João Batista Conti foi dado ao museu em homenagem ao benemérito cidadão de Atibaia que, ao longo de sua vida, reuniu vários objetos históricos que deram início ao acervo, além de obras escritas sobre a história da cidade.

O prédio (com paredes de taipa de pilão e pau-a-pique) foi construído em 1836 para ser, simultaneamente, Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, funcionando assim até 1953. Passou por um processo de restauração, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, a partir de 1961, começou a abrigar o Museu Municipal. Além disso, desde 2018 o museu está incluído no Cadastro Estadual de Museus, pertencente ao Sistema Estadual de Museus do Governo do Estado de São Paulo.

No acervo do Museu Municipal João Batista Conti podem ser encontradas peças e documentos que remontam ao Brasil Colonial, Império e República, distribuídos em salas, salão superior principal e saguão. Obras de Benedito Calixto e Yolando Malozzi, além de coleções de numismática, arte sacra, mobília, folclore e moda, também fazem parte do acervo. No local ainda há uma sala de pesquisa com documentos, atas da Câmara, acervo fotográfico e exemplares dos principais jornais da cidade desde 1914.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia