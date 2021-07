Reforma do Museu Municipal João Batista Conti teve início dia 8 de julho

A Prefeitura de Atibaia iniciou, na última quinta-feira (8), a reforma e revitalização do Museu Municipal João Batista Conti. A obra tem como objetivo a melhoria e a conservação do prédio histórico, que ficará fechado ao público durante o período de realização dos serviços – com duração prevista de oito semanas.

O museu estava aberto ao público desde 30 de abril, depois de ficar meses fechado em virtude da pandemia de Covid-19.

Museu Municipal João Batista Conti passa por reforma (Foto: Prefeitura de Atibaia)

O nome João Batista Conti foi dado ao museu em homenagem ao benemérito cidadão que, ao longo de sua vida, reuniu vários objetos históricos que deram início ao acervo, além de obras escritas sobre a história da cidade. O prédio (com paredes de taipa de pilão e pau-a-pique) foi construído em 1836 para ser, simultaneamente, Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, funcionando assim até 1953. Passou por um processo de restauração, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, a partir de 1961, começou a abrigar o Museu Municipal. Além disso, desde 2018 o museu está incluído no Cadastro Estadual de Museus, pertencente ao Sistema Estadual de Museus do Governo do Estado de São Paulo.

No acervo do Museu Municipal João Batista Conti podem ser encontradas peças e documentos que remontam ao Brasil Colonial, Império e República, distribuídos em sete salas e um saguão principal. Obras de Benedito Calixto e Yolando Malozzi, além de coleções de numismática, arte sacra, mobília, folclore e moda, também fazem parte do acervo. No local também há uma biblioteca histórica para pesquisa, com documentos, atas da Câmara, acervo fotográfico e exemplares dos principais jornais da cidade desde 1914.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia