Reabertura do Museu Municipal de Atibaia acontecerá no dia 5 de maio

O Museu Municipal João Batista Conti, instalado em um dos principais prédios históricos de Atibaia e responsável por preservar e transmitir justamente parte da história da cidade, foi revitalizado pela Prefeitura, que, com recursos próprios, investiu na conservação desse importante patrimônio do município. A reabertura do museu acontecerá em cerimônia agendada para o dia 5 de maio, a partir das 17h, no próprio museu, com apresentação da Banda 24 de Outubro; contação de histórias (“Histórias e Objetos – Um Passado de Presente”) com Kelly Orasi; e apresentação musical instrumental.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As obras de revitalização do Museu Municipal contemplaram a pintura das paredes, batentes, janelas e portas internas e externas do prédio; revisão elétrica com instalação de nova rede; calefação e pintura do forro; além de reposição de algumas tábuas e conserto do beiral externo.

O museu fica na Praça Bento Paes, no Centro de Atibaia. A visitação é gratuita e pode ser realizada de terça-feira a sábado, das 11h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h. Mais informações pelo telefone (11) 4412-7153 ou pelo e-mail museu@atibaia.sp.gov.br .

Prédio histórico

O prédio onde hoje funciona o Museu Municipal João Batista Conti foi construído em 1836, com paredes de taipa de pilão e pau-a-pique, para abrigar a Casa de Câmara e a Cadeia de Atibaia, funcionando nesse formato até 1953. O imóvel então passou por um processo de restauração, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, a partir de 1961, começou a abrigar o Museu Municipal, recebendo o nome de João Batista Conti em homenagem ao benemérito cidadão que, ao longo de sua vida, reuniu vários objetos históricos que deram início ao acervo, além de obras escritas sobre a história da cidade.

Hoje, o museu de Atibaia é tombado pelo IPHAN, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de São Paulo (Condephat) e pelo Conselho Municipal de Cultura de Atibaia, e em 2018 também foi incluído no Cadastro Estadual de Museus, pertencente ao Sistema Estadual de Museus do Governo do Estado de São Paulo.

Acervo

No acervo do Museu Municipal João Batista Conti podem ser encontradas peças e documentos que remontam ao Brasil Colonial, Império e República, distribuídos em quatro salas, salão superior e um saguão que conta com espaço para mostras e exposições de curto prazo.

Obras de Benedito Calixto e Yolando Malozzi, além de coleções de numismática, arte sacra, mobília, folclore e moda também fazem parte do acervo. No local ainda há acervo documental (hemeroteca) para pesquisa, com documentos, atas da Câmara, acervo fotográfico e exemplares dos principais jornais da cidade desde 1914.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia