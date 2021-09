Museu de Atibaia participa da 15ª Primavera dos Museus

O Museu Municipal João Batista Conti – cujo prédio histórico segue fechado ao público em virtude de uma obra de reforma e revitalização – está participando da 15ª Primavera dos Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em edição comemorativa este ano, com o tema “Museus: perdas e recomeços”. Até 26 de setembro a exposição virtual “Detalhes”, que pode ser visitada no canal da Prefeitura no YouTube, revela pequenas sutilezas do Museu de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo a Secretaria de Cultura de Atibaia, a temática proposta pela 15ª Primavera dos Museus está sincronizada com as vivências e transformações pelas quais o Museu Municipal vem passando desde o início da pandemia – um momento de introspecção transformado em ação, já que o seu espaço interno agora está sendo remodelado.

Conforme a Pasta, está em execução o Plano Museológico, processo de desenvolvimento com levantamento de dados, pesquisa e planejamento que dará as diretrizes para uma política eficiente e o funcionamento adequado do museu junto ao seu público, além de formação de novos apreciadores e difusores da história e da cultura de Atibaia. Já a manutenção do prédio secular, cuja arquitetura atualmente pode ser vista sob andaimes e tapumes, garante a preservação do patrimônio histórico.

O Museu

O nome João Batista Conti foi dado ao museu em homenagem ao benemérito cidadão que, ao longo de sua vida, reuniu vários objetos históricos que deram início ao acervo, além de obras escritas sobre a história da cidade.

O prédio (com paredes de taipa de pilão e pau-a-pique) foi construído em 1836 para ser, simultaneamente, Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, funcionando assim até 1953. Passou por um processo de restauração, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, a partir de 1961, começou a abrigar o Museu Municipal. Além disso, desde 2018 o museu está incluído no Cadastro Estadual de Museus, pertencente ao Sistema Estadual de Museus do Governo do Estado de São Paulo.

No acervo do Museu Municipal João Batista Conti podem ser encontradas peças e documentos que remontam ao Brasil Colonial, Império e República, distribuídos em sete salas e um saguão principal. Obras de Benedito Calixto e Yolando Malozzi, além de coleções de numismática, arte sacra, mobília, folclore e moda, também fazem parte do acervo. No local ainda há uma biblioteca histórica para pesquisa, com documentos, atas da Câmara, acervo fotográfico e exemplares dos principais jornais da cidade desde 1914.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia