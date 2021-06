Museu Municipal de Atibaia passará por reforma nas próximas semanas

A partir desta quinta-feira (17), o Museu Municipal João Batista Conti passará por reforma, com previsão de duração de 8 semanas, para melhoria e conservação do local, que desde 2018 está incluído no Cadastro Estadual de Museus, pertencente ao Sistema Estadual de Museus do Governo do Estado de São Paulo.

O Museu Municipal, que estava aberto ao público desde 30 de abril, depois de ficar meses fechado por causa da pandemia de Covid-19, ficará fechado durante o período de reforma.

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Prefeitura de Atibaia)

O prédio (com paredes de taipa de pilão e pau-a-pique) foi construído em 1836 para ser, simultaneamente, Casa de Câmara e Cadeia de Atibaia, funcionando assim até 1953. Passou por um processo de restauração, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, a partir de 1961, começou a abrigar o Museu Municipal.

No acervo podem ser encontradas peças e documentos que remontam ao Brasil Colonial, Império e República, distribuídos em sete salas e um saguão principal. Obras de Benedito Calixto e Yolando Malozzi, além de coleções de numismática, arte sacra, mobília, folclore e moda, também fazem parte do acervo. No local há uma biblioteca histórica para pesquisa, com documentos, atas da Câmara, acervo fotográfico e exemplares dos principais jornais da cidade desde 1914.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia