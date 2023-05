Museu Municipal João Batista Conti participa da 21ª Semana Nacional de Museus

O Museu Municipal João Batista Conti representará Atibaia na 21ª edição da Semana Nacional de Museus, que neste ano promove o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, com o objetivo de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros. O evento faz parte de um conjunto de ações do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que reúne museus de todo Brasil, fomentando atividades voltadas ao mesmo tema. A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio.

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A programação de Atibaia tem início nesta terça-feira, 16 de maio, com a exposição “Rito de Passagem Masculina Xavante sob o olhar do homem contemporâneo”, da fotógrafa e pesquisadora Dulci Cardoso. A proposta da exposição, que fica em cartaz até o dia 4 de junho (verifique os horários de funcionamento do museu mais abaixo), é utilizar fotografias e símbolos para refletir sobre a relação dos ritos e da ancestralidade em torno da humanização. As fotos que compõem o acervo foram expostas pela primeira vez em 1998, no Museu Municipal João Batista Conti, percorrendo outras cidades do interior de São Paulo.

Já no sábado, 20 de maio, das 14h às 17h, Dulci Cardoso retorna ao Museu Municipal João Batista Conti com uma palestra e roda de conversa sobre a pesquisa de campo realizada por ela junto à tribo Xavante da reserva de Sangradouro, em Mato Grosso. Dulci Cardoso nasceu em Atibaia e tem experiência em fotografias comerciais e fotojornalismo. Realizou, em 1998, uma importante pesquisa de campo em diversas áreas de atividades nas reservas indígenas de Sangradouro, São Marcos e Dom Bosco, em Mato Grosso, trabalhos que foram reconhecidos e fazem parte do Acervo do Museu Etnológico Colle Dom Bosco, em Turim, na Itália.

A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM, tem como objetivo destacar a importância dos museus como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade, apoiando três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

Mais de 1.100 museus e instituições culturais e educativas em todo o Brasil participam desta edição, realizando mais de 3.500 atividades como exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas e apresentações musicais e teatrais. O guia com a programação completa está disponível neste link.

Serviço:

Exposição: “Rito de Passagem Masculina Xavante sob o olhar do homem contemporâneo”

Data: 16 de maio a 04 de junho

Verificar horário de funcionamento do Museu

Palestra e Roda de Conversa com a fotógrafa e pesquisadora Dulci Cardoso

Data: 20 de maio – sábado

Horário: 14h às 17h

Local: Museu Municipal João Batista Conti – Av. Major Juvenal Alvim, nº 121 – Centro

Horário de funcionamento: terça-feira à sexta-feira de 11h às 17h (fechado das 12h às 13h para horário de almoço) ; sábado, das 11h às 17h (sem o horário de almoço) ; e domingo de 9h às 13h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia