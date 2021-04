Casarão Julia Ferraz tem exposição virtual do artista Lucas Dread

Na terça-feira (27), o Casarão Julia Ferraz inaugurou em seu site a exposição online “Eli” do artista visual, grafiteiro e professor atibaiense Lucas Dread. Inspirado pela experiência de pintar na rua, por referências de diversas culturas e pelo mundo dos sonhos, o artista cria e experimenta em suas obras a personagem Eli, que não tem gênero e cor definidos e que tem o intuito de trazer a ideia de igualdade entre os seres humanos.

Aresmares, obra do artista Lucas Dread na exposição “Eli” no site do Casarão Julia Ferraz

A exposição faz parte da programação online do Casarão Julia Ferraz, possibilidade para continuar com suas ações culturais em tempos de COVID-19, e acontece no site do espaço cultural até 26 de maio de 2021. O evento é realizado pela AsPAS – Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz e é contrapartida do Projeto Estabilização Estrutural do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz/ Casarão Julia Ferraz contemplado pelo Edital de Chamamento Público no 01SJDC/FID/2017 do FID – Fundo Estadual dos Interesses Difusos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Bolhas da vida, obra do artista Lucas Dread na exposição “Eli” no site do Casarão Julia Ferraz

Sobre o Casarão Julia Ferraz

O Casarão, também chamado Solar do Coronel Manoel Jorge Ferraz é patrimônio histórico e arquitetônico localizado em Atibaia, SP. Foi construído por volta de 1776 e foi moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Foi reconhecido como patrimônio histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo com tombamento pelo CONDEPHAAT em 1975. Funciona como espaço cultural independente desde então, promovendo espetáculos de música, dança e teatro, exposições de artes visuais, fotografia, artesanato, palestras e visitas monitoradas. Também desenvolve projetos de educação patrimonial, contribui com estudos, pesquisas e trabalhos sobre a preservação do patrimônio cultural, e promove palestras e visitas monitoradas para a comunidade e estudantes de escolas públicas. Foi certificado como Ponto de Cultura federal e teve seu trabalho premiado pelo Ponto de Cultura estadual.

Sobre a AsPAS (Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz)

A AsPAS, responsável pela gestão do Casarão Julia Ferraz, desenvolve um trabalho educativo de conscientização sobre a importância do patrimônio histórico e de promoção e divulgação do trabalho de artistas de Atibaia e região. Entre outras certificações e premiações, foi contemplada pelo edital do FID – Fundo dos Interesses Difusos e está realizando a estabilização estrutural do Casarão Julia Ferraz.

Serviço

Exposição “Eli” – Lucas Dread

Quando: 27/04/2021 a 26/05/2021

Local: https://casaraojuliaferraz.com/lucas-dread/



Evento Online Gratuito

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz