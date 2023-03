Espetáculo ‘Tião, Meu Glorioso Café’ abre temporada 2023 no Casarão em Atibaia

A experiência de absorver os limites impostos pela deficiência de forma sensível e humana através da arte. Essa é a proposta levada ao palco pelo escritor, ator, e professor de teatro, Arthur Acosta Baldin, no espetáculo “Tião, Meu Glorioso Café”. A peça chega pela primeira vez a Atibaia, com sessão única no Casarão “Julia Ferraz” neste sábado, dia 25 de março, às 19h30. A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados com meia hora de antecedência na sede do espaço cultural.

Baldin compartilha com o público toda a vivência e desafios que lhe foram impostos a partir do diagnóstico de anoxia – ausência de oxigenação no cérebro –, no pós-parto, o que resultou em um leve déficit em sua coordenação motora. Nascido em uma família que adora tomar café, o ator e dramaturgo usou a relação íntima com a bebida para criar “Tião”, personagem em que se inspira para demonstrar que as deficiências podem ser superadas com criatividade, empenho e bom humor.

(Foto: Divulgação/ Gabriela Menezes Zimbres – Festival Sem Barreira 2023)

“Tião, Meu Glorioso Café” surgiu como ferramenta para despertar a atenção das pessoas com deficiências (PCDs), independente de quais sejam, sobre realidades, pontos de vista e caminhos para o que muitos acham impossível. Arthur Baldin expõe no teatro os obstáculos dolorosos e até mesmo tristes vividos por ele de uma maneira simples, objetiva e com a leveza da comédia.

Trata-se de um espetáculo que pode ser visto com graciosidade, sem perder sua profundidade e que busca abrir os olhos da sociedade sobre a presença de uma minoria escondida formada por pessoas com deficiência.

(Foto: Divulgação/ Gabriela Menezes Zimbres – Festival Sem Barreira 2023)

“Tião, Meu Glorioso Café” tem 40 minutos de duração com faixa indicativa para pessoas a partir de 10 anos de idade. A peça conta acessibilidade para surdos (Libras).

O espetáculo é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo. Além de Atibaia, no dia 25 de março, a turnê prossegue com apresentações em Guararema-SP (1/4), Amparo-SP, São Paulo e Mogi Mirim com datas ainda indefinidas.

SOBRE ARTHUR ACOSTA BALDIN

O escritor, ator e professor de teatro Arthur Acosta Baldin é natural de São Paulo e autor e ator da peça “Tião, Meu Glorioso Café”. Ele é formado em Comunicação das Artes do Corpo e Pós-graduado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

Atuou, dirigiu e escreveu a peça “Segismundo ExtemporÂneo”, apresentada em 2022 no Programa Praças, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Além disso, participou da semana “Modos de Acessar”, com o coletivo Libertas, fundado em 2020 por ele e outros artistas.

Arthur Baldin ainda atuou na Cia. Mirante de Arte, onde foi protagonista da média metragem “Des.Conecte-se”, além de montar a peça “Religando-se”, também com a Cia. Mirante da Arte. É ator diretor do espetáculo “Auto da Compadecida”, de 2019, e colaborador do Jornal “O São Paulo”.

Como professor, Arthur Baldin trabalhou no Colégio Piaget, 2020 e 2021, e auxiliar no Colégio Oswald de Andrade. Integra o Programa de Iniciação Artística (PIÁ/2022), como Arte Educador (AE), programa promovido pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.



Ficha Técnica

Espetáculo: “Tião, Meu Glorioso Café”

Ator e autor: Arthur Acosta Baldin

Duração: 40 minutos

Classificação: 10 anos

Produção e produção executiva: Diego Mozer

Identidade visual: Gabriela Zimbres

Comunicação: Rota Comunicação e Assessoria

Projeto viabilizado pelo Programa de Arte Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo



Serviço

Espetáculo: “Tião, Meu Glorioso Café”

Local: Casarão “Julia Ferraz”

Endereço: Rua José Lucas, 11, Centro, Atibaia-SP

Dia: 25 de março, sábado

Horário: 19h30

Entrada: Gratuita

*Retirada dos ingressos deve ser feita com 30 minutos de antecedência

*Espetáculo com acessibilidade para surdos (Libras)

Informações: (11) 9.9750-2378 (Maíra)

Fonte: Assessoria de Imprensa