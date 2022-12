Projeção vai transformar a fachada do Casarão em arte nesta terça (20) e quarta (21)

Patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, o Casarão Julia Ferraz vai ficar ainda mais bonito nas noites desta terça (20) e quarta-feira (21). Promovida pela Secretaria de Cultura, uma projeção de video mapping promete trazer um pouco da magia do Natal ao antigo casarão no centro histórico de Atibaia. As projeções de imagens natalinas que realçarão a beleza do patrimônio, transformando-o em uma verdadeira obra de arte, acontecerão às 20h, 21h e 22h.

Casarão Julia Ferraz (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na tecnologia de video mapping, ou projeção mapeada, um software especializado permite converter qualquer superfície em uma tela de projeção, adaptando a imagem projetada ao objeto que a recebe. Reconstruindo o mundo real com a adição de uma camada virtual, a projeção de imagens propicia a interação entre criações digitais e espaços urbanos, dando nova vida à superfície ao explorar sua ligação dinâmica com a projeção em um espetáculo visual impressionante.

O Casarão Julia Ferraz foi construído por volta de 1.776, tendo sido moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Tombado pelo CONDEPHAAT em 1975, passou a funcionar como espaço cultural aberto à população e aos artistas locais, tornando-se parte importante da cena cultural da cidade. O prédio histórico, que preserva técnicas construtivas do período colonial, foi revitalizado recentemente e está localizado na Rua José Lucas, nº 11 – Centro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia