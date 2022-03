Secretaria de Cultura promove projeto “Cultura Perto de Você”

Cultura para todos: essa é a ideia do projeto “Cultura Perto de Você”, promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. A iniciativa tem o objetivo de levar atrações culturais para os bairros mais afastados dos equipamentos artísticos da cidade e, junto às entidades parceiras, proporcionará atividades voltadas para diversos públicos. A primeira tarde de ações do projeto será realizada no dia 19 de março, das 12h às 18h, no Centro Comunitário do Laranjal (Estrada da Fazenda São Bento, s/n, São Bento).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A programação, rica em arte, diversão e cultura, conta com apresentações teatrais e circenses promovidas em parceria com a Casa de Apoio Amigos do Bem (CAABEM) – uma entidade sem fins lucrativos que oferece aulas de dança, teatro, música e circo a jovens carentes no Projeto Arte em Cena. A premiada Fama Dance de Atibaia, em parceria com a APAFAMA e por meio do projeto Educando com Música e Cidadania, também integra a tarde de atividades com espetáculos ao público.

A descentralização da cultura proporciona enriquecimento cultural para todos os cantos da cidade, levando arte e diversão à população de bairros mais afastados. Segundo a Secretaria de Cultura, a ideia é promover as atividades do projeto “Cultura Perto de Você” nos centros comunitários do município e facilitar o acesso às mais variadas atividades artísticas que a cidade estância possui, fomentando os artistas locais e disseminando a informação e apreciação cultural.

Em Atibaia, a diversão vem acompanhada de proteção. Os eventos acontecerão sem descuidar das medidas de prevenção contra a Covid-19 e cumprirão devidamente os protocolos sanitários, adotando o uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel nos locais para a proteção de todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia