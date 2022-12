Ceramistas expõem e vendem peças no “Natal Cerâmica no Casarão”

Desta sexta-feira (9) até domingo (11), o Casarão Julia Ferraz recebe o “Natal Cerâmica no Casarão”, primeiro mercado exclusivo de cerâmica de Atibaia, com a participação de 14 ceramistas da cidade que irão expor e vender peças autorais. O evento é realizado pelo Grupo de Cerâmica de Atibaia, com apoio do vereador Marcos Pinto de Oliveira, o Marcão do Itapetinga.

(Imagem Ilustrativa: Geraldine Lewa por Unsplash)

A exposição acontece no Casarão (Rua José Lucas, nº 11, Centro) na sexta-feira e sábado das 11h às 21h, e domingo das 11h às 16h, com a participação do violonista Rafael Schimitd para uma apresentação especial na sexta-feira, às 19h30, em mais uma atração natalina em Atibaia.

A programação de Natal deste ano continua a todo vapor na cidade. Os eventos, realizados pela Prefeitura de Atibaia por meio das secretarias de Turismo e Cultura, estão distribuídos ao longo de todo o mês de dezembro, além de pontos tradicionais do município com decoração e iluminação para a população apreciar até o dia 10 de janeiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia