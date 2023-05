Atibaia comemora Dia do Ceramista com programação especial

No próximo dia 28 de maio, será comemorado o Dia do Ceramista em todo o mundo. Para celebrar a data, Atibaia preparou uma programação especial, que terá início nesta sexta-feira, dia 26, com a abertura da exposição “Tybaia – Água”, no Cine Itá Cultural. O evento de abertura, que começa às 19h, terá apresentação musical do violonista e compositor Rafael Schimidt e participação do arquiteto e urbanista José Bueno, cofundador do projeto Rios e Ruas.

(Imagem Ilustrativa de Taylor Heery por Unsplash)

“Tybaia – Água” tem curadoria de Lili Ranchin e Silvia Suckeveri, por meio do Coletivo Cerâmica de Atibaia, e fica em cartaz no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) até dia 2 de junho, de segunda a sexta-feira. No sábado, dia 27, o público terá uma oportunidade extra para apreciar o trabalho dos 42 expositores da mostra, que criaram peças exclusivas sob a temática da água.

Com uma seleção cuidadosa de obras de diversos artistas, a proposta central da exposição é explorar a relação entre a cerâmica e o elemento água, apresentando ao público a diversidade de técnicas, estilos e abordagens que a cerâmica pode oferecer. Buscando não apenas destacar a habilidade e a criatividade dos ceramistas envolvidos, mas também ressaltar a importância da água como fonte de vida e inspiração, as obras exploram essa temática por meio de representações artísticas e simbólicas, convidando os visitantes a refletirem sobre a relação do ser humano com esse recurso essencial.

A temática da água também estará presente no evento de abertura, quando haverá o lançamento do livro Rios e Ruas, resultado do projeto idealizado por José Bueno e pelo educador Luiz de Campos Jr. com o objetivo de revelar os incontáveis rios, riachos e córregos que correm sob cenários urbanos, uma iniciativa que já percorreu com expedições, palestras e oficinas cidades de todo o Brasil.

O evento promete encantar e surpreender os visitantes com a beleza e a originalidade das obras expostas. A diversidade de estilos e técnicas presentes na cerâmica será celebrada nesse evento, que além de valorizar o movimento ceramista atibaiense, busca fortalecer a presença da arte cerâmica na cena cultural de Atibaia e região.

Homenageando a origem tupi-guarani do nome da cidade, esta é a segunda edição da exposição realizada para marcar o Dia do Ceramista em Atibaia, data que entrou para o Calendário Municipal de Eventos no ano passado, com a publicação da Lei nº 4.844, de 20 de abril de 2022.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia