Casarão Julia Ferraz promove oficina de experimentação em dança

No próximo dia 19/07/2022 acontece a oficina cultural “MONTAGEM: encontros para atravessar a tela” com o Coletivo Atravessadas, grupo de dança contemporânea experimental que pesquisa a sensorialidade e o hibridismo de linguagens artísticas. A oficina será realizada de maneira virtual pela plataforma Zoom, às 19h, com duração de 1h30. Não é necessário ter experiência prévia em dança e os interessados em participar da oficina devem realizar sua inscrição até dia 19 por meio do link https://www.sympla.com.br/oficinas-culturais-online-montagem-encontros-para-atravessar-a-tela__1638310.

Oficina cultural online “MONTAGEM: encontros para atravessar a tela” (Foto: Coletivo Atravessadas)

A oficina propõe práticas de sensibilização do corpo e ativação do imaginário e a experimentação da construção de imagens e ficções em diálogo com referências da cultura pop, objetos cotidianos, o espaço de cada participante e as câmeras do computador ou celular.

Oficina cultural online “MONTAGEM: encontros para atravessar a tela” (Foto: Gui Gomes)

A atividade é gratuita e oferecida pela AsPAS, Associação de Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz, que faz a gestão do espaço cultural Casarão Julia Ferraz. A oficina do próximo dia 19 é parte da contrapartida do Projeto Estabilização Estrutural do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz/ Casarão Julia Ferraz contemplado pelo Edital de Chamamento Público do FID – Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Oficina cultural online “MONTAGEM: encontros para atravessar a tela” (Foto: Coletivo Atravessadas)

A AsPAS atua em prol da manutenção da história do Casarão Júlia Ferraz e da preservação do sobrado, que é patrimônio histórico tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).

Serviço

Oficina: “MONTAGEM: encontros para atravessar a tela”- Coletivo Atravessadas

19/07/2022, terça-feira às 19h

Duração: 1h30

Participantes: interessades em geral

Inscrições: até 19/07 pelo link https://www.sympla.com.br/oficinas-culturais-online-montagem-encontros-para-atravessar-a-tela__1638310

Fonte: Taiana Ferraz – Assessoria de Imprensa Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz