Restauração do Casarão Julia Ferraz preserva patrimônio cultural e histórico de Atibaia

Um dos principais patrimônios culturais e históricos de Atibaia, o Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz, mais conhecido como Casarão Julia Ferraz, passou por uma restauração recentemente, com serviços de estabilização da estrutura do prédio e suas sacadas, pintura interna e externa e revisão das calhas. A realização da obra permite a permanência e a preservação deste sobrado de mais de 240 anos, construído em taipa de pilão e taipa de mão.

Na semana passada, aconteceu a inauguração da restauração, que foi realizada de agosto de 2020 a julho de 2022, com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, através de aprovação de projeto em edital público. O valor do recurso repassado foi de R$ 402.205,58 e o projeto teve como contrapartida ações administrativas e culturais realizadas pela Associação dos Proprietários e Amigos do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz (AsPAS) no valor de R$ 99.560,00.

Casarão Julia Ferraz (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Casarão Julia Ferraz, ponto de cultura e patrimônio histórico e arquitetônico de Atibaia, foi construído por volta de 1.776, tendo sido moradia de gerações de políticos do Partido Liberal no século XIX. Foi tombado pelo CONDEPHAAT em 1975 e passou a funcionar como espaço cultural independente e autossustentável, por meio de feira de artesanato, exposições e ações culturais, aberto à população e aos artistas e fazedores de cultura locais e parte importante da cena cultural e do dia a dia da cidade.

O Casarão apresenta um importante acervo de elementos, como a sua estrutura de madeira que estabiliza as paredes perimetrais, conhecidas como “Cruz de Santo André” ou “Aspas Francesas”, técnica comumente usada na arquitetura do período e que conta com poucos exemplos construídos registrados. Os profissionais envolvidos na realização da obra preservaram ao máximo as características e elementos constitutivos do Casarão Julia Ferraz.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia