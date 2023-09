Centro Cultural André Carneiro recebe a exposição Habitare, de Alejandra Dawi

Neste sábado (30), das 16h às 19h, acontece a abertura da exposição Habitare, da artista argentina radicada em Atibaia, Alejandra Dawi. A mostra, que reúne 28 obras entre esculturas, quadros e instalações em cerâmica com suporte em ferro, madeira, tecido, areia e terra, foi selecionada e premiada no edital da Secretaria de Cultura para seleção de exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro.

(Foto: Divulgação)

O nome da exposição tem origem no latim: “habitare” significa morar, povoar, residir. Com mais de 20 anos como ceramista e artista plástica, Dawi desenvolveu a exposição durante a pandemia. “A cerâmica foi o refúgio onde consegui permanecer e habitar meu espaço interior. Como me habito, como habito o mundo, transformo ou me habituo a ele. São essas as ideias que estiveram presentes na construção de cada escultura”, ressaltou a artista.

Propondo um resgate, um retorno a um espaço onde é possível ressignificar a realidade, a exposição busca representar, por meio de imagens poéticas, um olhar resiliente nestes tempos extraordinários. A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 10 de novembro de 2023.

O Centro Cultural André Carneiro está localizado na Rua José Lucas, 28, Centro, com horário de funcionamento das 9 às 17h, de terça a sexta-feira, e das 11h às 17h aos sábados e domingos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia