Câmara de Atibaia recebe exposição com imagens marcantes do esporte

A Câmara de Atibaia recebeu nesta semana nova exposição do Clube Atibaiense de Fotografia, desta vez de fotojornalismo esportivo. A montagem e a abertura foram em 30 de janeiro, com a presença da dirigente do CAF Kathya Silva e do expositor Nelson Toledo.

(Foto: Divulgação / Câmara Municipal da Estância de Atibaia)

A mostra de fotografias de esporte “Fração da Ação” é uma pequena apresentação das diversas reportagens e registros que o autor realizou para revistas e eventos. A exposição poderá ser visitada até dia 18 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no saguão do plenário da Câmara.

“Desde o surgimento da fotografia, uma de suas características que mais seduziram artistas e público, foi a possibilidade do fotógrafo escolher aquela fração de segundo que seria eleita para uma melhor imagem”, explicou Nelson Toledo. “Na fotografia de esporte, isso é essencial: é a chave do sucesso tanto do fotógrafo quanto do atleta”.

A exposição tem o apoio do Departamento de Comunicação e da Divisão de Assuntos Legislativos da Câmara, que fica na avenida Nove de Julho, 265, Centro.

Fonte: Departamento de Comunicação Câmara Municipal da Estância de Atibaia