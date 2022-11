Cine Itá recebe “Apresentação e Confraternização dos Idosos” no dia 12 de dezembro

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da Prefeitura de Atibaia convida a população para prestigiar o trabalho produzido pelos idosos ao longo do ano, por meio de uma confraternização, no dia 12 de dezembro, às 14h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No evento “Apresentação e Confraternização dos Idosos”, a sociedade poderá assistir às produções dos idosos realizadas neste ano, por meio de apresentações com meditações, danças, contação de histórias, musicalização, teatro, violão e coreografia. O evento também contará com a participação da Miss e do Mister Idosos, participantes do concurso realizado anualmente, com objetivo de valorizar e promover a integração dos idosos do município em atividades e eventos.

Ao final das apresentações, os idosos serão presenteados com uma confraternização para finalizar o ciclo de atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade de 2022, buscando fortalecer os laços entre os seus colaboradores e todos os envolvidos nos projetos, encerrando as atividades do ano com chave de ouro.

O Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI “Rosa Aparecida Panzone” é referência no município, auxiliando no envelhecimento ativo e saudável, promovendo a capacidade funcional, além da autonomia e relação social dos idosos que frequentam modalidades de cursos, oficinas e eventos oferecidos no local.

Os interessados em participar das atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade devem se cadastrar no próprio CCTI (Praça Santo Antônio, nº 78 – Alvinópolis), sendo necessário apresentar documentos pessoais, cartão do SUS, comprovante de endereço de Atibaia e carteira de vacinação.

Serviço:

“Apresentação e Confraternização dos Idosos de Atibaia”

Data: 12 de dezembro – segunda-feira

Horário: 14h

Local: Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia