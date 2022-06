Circo Marambio se apresenta gratuitamente em Atibaia nesta sexta-feira (24)

“Respeitável público”! Quando crianças e adultos escutam essa frase, automaticamente são transportados para um mundo paralelo, onde tudo gira em torno de uma lona colorida. Palhaços, trapezistas, malabarista despertam risos, adrenalina e uma magia que contagia.

E, no aniversário de Atibaia, o presente quem ganha é o público: o circo Marambio, instalado no bairro do Portão, fará uma apresentação gratuita na sexta-feira (24), às 16h, com o apoio da Prefeitura de Atibaia.

Circo Marambio se apresenta em Atibaia (Foto: Reprodução/ Facebook)

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 15h, por isso os organizadores solicitam que os espectadores cheguem cedo para garantir bons lugares. A lotação é de 400 pessoas sentadas.

O Circo Marambio apresenta espetáculo com números clássicos: malabaristas, equilibristas, contorcionistas, aéreos, palhaços e muitas acrobacias. As acrobacias, uma das marcas do circo, traz equipamentos como o Power Track, que é uma pista acrobática com 10 metros de comprimento, e o Tramp Wall, um trampolim acrobático com parede de acrobacias, sem contar as evoluções no solo, algumas delas realizadas por “macacos acróbatas” (artistas vestidos com figurinos de macacos).

SERVIÇO

Circo Marambio: sessão gratuita

Data: 24 de junho

Horário: 16h

Local: Rodovia Arão Sahm, 1769, bairro do Portão (ao lado da EMEF Nelson José Pedroso, Rua Antônio da Cunha Leite, s/n).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia