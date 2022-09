Clube de Fotografia abriu nova exposição na Câmara de Atibaia

O Clube Atibaiense de Fotografia abriu nova exposição na Câmara, que ficará aberta até o início de outubro. O prédio do Legislativo fica na avenida Nove de Julho, 265. O título da mostra é “Santos, o maior porto da América do Sul”.

Em 1977, depois de muitos contatos com a direção do Porto de Santos, sete integrantes do Clube Atibaiense de Fotografia e equipe da TV Cultura visitaram o porto.

(Foto: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia)

“Levamos lanches e água e fizemos nossa refeição sob um guindaste. Nossas imagens foram feitas com os olhares dos estivadores, com quem conversamos bastante. Caminhamos pelos trilhos, pelas amarras dos navios, sacos de farinha, enormes cordas e pintores que faziam a manutenção, tirando as ferrugens. Na época, usei o filme da Kodak PB e guardei estes negativos”, contou Flávio Pileggi, fundador e presidente do Clube Atibaiense de Fotografia.

“Agora em 2022 resolvi rever este material e, para minha surpresa, gostei e resolvi ampliar e expor o resultado desse momento inesquecível que vivemos. Talvez esta volta ao passado tenha um significado importante, com a guerra na Europa, portos fechados e bombardeados na Ucrânia, toda a produção de grãos paralisada e o povo sem alimentos”, acrescentou Flávio.

Ele selecionou 20 imagens entre centenas que fez. “Espero que elas transmitam uma reflexão, um pensamento, uma ação”, concluiu o fotógrafo, que já participou de mais de 100 exposições coletivas e realizou dezenas de exposições individuais. Suas imagens fazem parte de catálogos, revistas, livros e folders de turismo, cultura, história e folclore de Atibaia e região.

A montagem e o texto da exposição tiveram a participação de Lilian Vogel, pesquisadora de cultura popular. As exposições da Câmara têm o apoio do Departamento de Comunicação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia