Colore: Atibaia promove rodas de conversa e apoio para pessoas LGBTQIAPN+

Em um ambiente acolhedor e seguro, Atibaia proporciona às pessoas LGBTQIAPN+ o Grupo de Apoio “Colore” por meio de uma roda de conversa semanal em que há troca de experiências e suporte emocional oferecido por psicólogos das equipes do CAPS-II e CAPS-i. Não é necessário agendamento prévio, o grupo é aberto.

A roda de conversa para maiores de idade ocorre toda quarta-feira, às 13h, no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II (Rua Dep Emilio Justo, 280 – Atibaia Jardim). Já a roda de conversa infantojuvenil (até 18 anos) acontece toda terça-feira, às 14h, no CAPS-i (Rua José Lucas, 246 – Centro), inaugurado no dia 18 de maio.

(Imagem Ilustrativa de Carlos de Toro @carlosdetoro por Unsplash)

Os grupos são voltados para a comunidade LGBT e têm como objetivo partilhar experiências, falar sobre preconceitos, dificuldades, além de auxiliar nas descobertas de gênero e sexualidade.

Atibaia possui uma grande Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que já contava com o CAPS II, para adultos, em fevereiro ampliou o atendimento especializado com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD, e agora conta também com o CAPS-i, dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes.

Entenda a sigla LGBTQIAPN+

L – Lésbicas: mulheres que sentem atração por outras mulheres; mulheres cis ou mulheres trans;

G – Gays: homens que sentem atração por outros homens; homens cis, homens trans;

B – Bissexuais: pessoas que sentem atração por mais de um gênero; geralmente pessoas cis, ou, também, que se relacionam com pessoas que tenham ambas as genitálias;

T – Transgênero, travesti e transexuais: pessoas cuja a expressão ou identidade de gênero é diferente do sexo atribuído ao nascimento;

Q – Queer: termo que indica qualquer pessoa que não é heterossexual, cisgênero, cuja sexualidade ou identidade de gênero pode mudar com o tempo. Refere-se também a quem ainda está se questionando. Sabe que não é normativo, mas ainda não sabe qual sigla se denomina;

I – Intersexual: pessoa que nasceu com características sexuais (como genitais ou cromossomos) diferentes do sexo atribuído ao nascimento;

A – Assexuais: é quem sente pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas, independentemente da sexualidade. Sua sexualidade é condicionada por fatores que levem a experienciar sua sexualidade;

P – Pansexual: aquele que tem atração por pessoas sem visualizar o sexo e a identidade de gênero;

N – Não-Binário: termo “guarda-chuva” que engloba pessoas sem gênero, com vários gêneros, com gêneros separados, diferentes de homem e mulher;

“+” – Para que todos compreendam que a diversidade de gênero e a sexualidade é fluida e pode mudar a qualquer tempo, retirando o “ponto final” que as siglas anteriores carregavam, mesmo que implicitamente, fora outras letras não contempladas neste formato. Ela também inclui pessoas que entendem que o ser humano é livre para viver a sua orientação sexual e identificação de gênero, da forma com que cada um se identifica de maneira pessoal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia