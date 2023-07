Confira a programação desta semana do Festival de Inverno de Atibaia

Nesta semana, o Festival de Inverno de Atibaia inicia as apresentações de artistas selecionados pelo edital da Secretaria de Cultura, trazendo documentário, música instrumental brasileira, dança e cortejo brincante nos próximos dias. O encerramento da programação especial do festival no Museu João Batista Conti, no sábado (29), e a apresentação da FAMA na Praça da Matriz, no domingo (30), completam a lista de atrações entre os dias 27 e 30 de julho.

Família de Todas as Cores é o nome do documentário que será exibido nesta quinta-feira (27), às 19h30, no Cine Itá Cultural. Com roteiro e direção de Diego Oliveira, o projeto independente reúne diferentes formações de família LGBTQIA+, apresentando histórias de superação, afeto, quebra de preconceitos e muito amor. A classificação indicativa é 14 anos.

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na sexta (28), será a vez da música instrumental brasileira com Paulo Miotta e Grupo, no Cine Itá Cultural, às 20h. O pianista e compositor está lançando o álbum autoral Vale do Camanducaia, trabalho independente e inédito constituído por cinco músicas que mesclam influências do jazz europeu e ritmos brasileiros como samba, baião e marcha. Até uma roda de capoeira com berimbau, pandeiro e atabaque aparecem nas composições interpretadas por piano, baixo, bateria, violoncelo e acordeon, em um show que promete surpreender o público.

No sábado (29) o palco será da dança e, às 19h30, no Cine Itá Cultural, o bailarino e cantor Thiago Alixandre apresenta a conferência coreográfica In-Trópicos. Uma espécie de espetáculo aula, a palestra performática pretende conduzir a plateia em uma experiência que mistura dança, filosofia e canto para refletir sobre as artes do corpo e a condição mestiça que caracteriza o Brasil. A classificação indicativa é 12 anos.

Também no sábado (29), às 15h, o grupo Chuvarada realizará no Complexo Santa Clara o Cortejo Brincante, uma intervenção teatral com histórias e canções autorais, além de muita interação e brincadeiras. Elaborada para crianças, jovens e adultos, a atividade busca oferecer reflexões sobre temas importantes como direito à natureza e a importância do brincar.

Fechando a programação do festival nesta semana, no domingo (30), a Fanfarra Municipal de Atibaia – FAMA se apresentará às 16h na Praça da Matriz. Assim como os grupos de Câmara, Coral e Violão e Cordas e Madeira, que já passaram pelo palco do festival, a FAMA faz parte do projeto Educando com Música e Cidadania, iniciativa da Prefeitura que oferece formação musical a crianças e jovens do município.

Vale lembrar que os ingressos para apreciar os espetáculos no Cine Itá Cultural ficam disponíveis para retirada na bilheteria dois dias antes do espetáculo.

Festival de Inverno no Museu

As atrações do Festival de Inverno de Atibaia seguem até dia 12 de agosto, mas a programação especial no Museu Municipal João Batista Conti se encerra neste sábado (29), com um sarau que vai embalar a tarde com muita poesia, música e história.

O evento começará às 15h e inclui uma série de atividades como Leitura de Poemas e CIA, dirigida pelo coletivo Kalúnia, lançamento do livro “Eu, por eu mesma”, da escritora Maria Cassavia Zaki, tributo à cantora Rita Lee, com Márcia Pequena, show com a cantora Paula Letícia, poesia Alma Feminina, de Cássia Messias, e performances dos escritores Gilberto Sant’Anna, trazendo um pouco da história do museu, e Georges Zaki, falando de literatura egípcia.

Confira a programação completa:

27/07 – 19h30 – Documentário: Família de Todas As Cores – Diego Oliveira – Cine Itá Cultural

– Documentário: Família de Todas As Cores – Diego Oliveira – Cine Itá Cultural 28/07 – 20h – Lançamento do álbum Vale do Camanducaia – Paulo Miotta e Grupo – Cine Itá Cultural

– Lançamento do álbum Vale do Camanducaia – Paulo Miotta e Grupo – Cine Itá Cultural 29/07 – 19h30 – Conferência Coreográfica – In-Trópicos – Thiago Alixandre – Cine Itá Cultural

– Conferência Coreográfica – In-Trópicos – Thiago Alixandre – Cine Itá Cultural 29/07 – 15h – Festival de Inverno no Museu Municipal João Batista Conti

– Festival de Inverno no Museu Municipal João Batista Conti 29/07 – 15h – Cortejo Brincante – Grupo Chuvarada – Complexo Santa Clara

– Cortejo Brincante – Grupo Chuvarada – Complexo Santa Clara 30/07 – 16h – FAMA – Praça da Matriz

– FAMA – Praça da Matriz 03/08 – 19h30 – Vidas Secas – Caravan Maschera Teatro – Cine Itá Cultural

– Vidas Secas – Caravan Maschera Teatro – Cine Itá Cultural 05/08 – 15h30 – Mãos no Axé – Escola de Curimba Tambores de Atibaia – Complexo Santa Clara

– Mãos no Axé – Escola de Curimba Tambores de Atibaia – Complexo Santa Clara 06/08 – 16h – O riso não pode acabar: O resgate do circo que ultrapassa gerações – Grupo Pururuca – Cine Itá Cultural

– O riso não pode acabar: O resgate do circo que ultrapassa gerações – Grupo Pururuca – Cine Itá Cultural 11/08 – 19h30 – Fama Dance – Projeto Educando com Música e Cidadania – Cine Itá Cultural

– Fama Dance – Projeto Educando com Música e Cidadania – Cine Itá Cultural 12/08 – 16h – Atibaia por Outro Prisma – Parque das Águas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia