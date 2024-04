Confraria da Dança chega a Bragança Paulista com espetáculo “Sem Fim”

A premiada Confraria da Dança, de Campinas (SP), chega a Bragança Paulista com o espetáculo Sem Fim. A montagem, livre para todas as idades, convida a plateia para um divertido passeio pela imensidão do universo. As desafiadoras perguntas que sempre instigaram a humanidade, “quem somos?”, “de onde viemos?”, “para onde vamos?”, pontuam a montagem com graça e encantamento. A apresentação será no dia 13 de abril, sábado, às 17h, no Teatro do Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid. A entrada é gratuita.

Cena do espetáculo Sem Fim (Foto: Divulgação)

O grupo retornará à cidade em maio para ministrar a oficina gratuita “Dança e Processo de Criação”, coordenada por Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues, destinada a pessoas interessadas em processos de criação artística. Não há exigência de conhecimento de técnicas específicas, nem tampouco de experiência profissional em artes. A oficina será dia 16 de maio, das 19h às 22h, também no Centro Cultural e as inscrições podem ser feita por formulário online disponível a partir de 1 de maio no perfil do Instagram @confraria.da.danca.

Universo sem fim

Foi da leitura de um pequeno texto do poeta, ensaísta e filólogo italiano Giacomo Leopardi que Diane Ichimaru, da Confraria da Dança, teve a ideia de colocar em cena as questões filosóficas da existência. Tudo começou em 2007, e de lá para cá, a artista pesquisou e conceituou o que poderia, dentro da Filosofia, interessar a si e aos pequenos, já que é na infância que o humano se descobre parte de uma imensidão, de um universo infinito e essa constatação os enche de dúvidas e incertezas durante toda a vida.

O espetáculo Sem Fim, inédito em Bragança Paulista, é um híbrido: é dança, mas também é teatro, tem texto, mas tem movimentos, coreografia. O questionamento da frase “penso, logo existo” é o mote inicial de Sem Fim, que além de ter Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues em cena, conta com a exclusiva trilha musical de Rafael dos Santos, que mescla os gêneros erudito e antigo, acrescentando “pitadas” de música progressista, utilizando trompa, percussão, piano, viola, violino, contrabaixo e efeitos de sintetizadores.

Autora da dramaturgia, nascida e criada em Bragança Paulista, Diane Ichimaru revela que a partir dos questionamentos que assombram pessoas de todas as idades, “nos pusemos a brincar com nossos corpos para despertar a criançada a questionar, imaginar e recriar o universo ao redor”.

O espetáculo foi contemplado pelo Edital ProAC 07/2023 da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Em Bragança Paulista, conta com a parceria da Prefeitura da cidade.

Sem Fim: 10 anos

O espetáculo completa 10 anos de criação e circulação. Tem em seu histórico premiações dos Editais ProAC 10/2012 da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de São Paulo e pelo Prêmio Funarte Petrobras de dança Klauss Vianna 2012. A montagem já realizou quase 70 apresentações no país atendendo um público de mais de 13 mil pessoas.

“Esta circulação comemora os 10 anos de Sem Fim e se configura em mais uma possibilidade de trabalho da Confraria da Dança e seu incessante desejo de seguir dançando para alcançar novos públicos, ampliando assim os horizontes desta obra que já foi apreciada por várias gerações no decorrer dos seus anos de estrada”, salienta Marcelo Rodrigues.

Para os artistas, a realização do Projeto Jornada Sem Fim é uma oportunidade de pesquisa e aprimoramento de uma marcante e longeva obra da Confraria da Dança, fortalecendo seu repertório ao longo de 28 anos de existência.

Confraria da Dança

Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues fundaram a Confraria da Dança em 1996, em Campinas/SP. Seus projetos direcionados à pesquisa de linguagem, criação e manutenção de espetáculos autorais acumulam premiações da FUNARTE/Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Cultura Inglesa, APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte, entre outros. A dupla promove parcerias com artistas das áreas da dança, teatro, música e artes plásticas, atividades diversificadas de formação e fruição artística que atingem público infantil, adulto e terceira idade, estudantes de arte em processo de formação e artistas profissionais em busca de aperfeiçoamento.

Serviço

Espetáculo Sem Fim

Quando: 13 de abril, sábado, às 17h.

Onde: Teatro Carlos Gomes – Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid – Rua Cons. Rodrigues Alves, 251 – Centro – Bragança Paulista/SP.

Entrada Gratuita

Ingressos disponíveis 1 hora antes na bilheteria do teatro

Capacidade do teatro: 280 lugares/ Duração: 50 min/ Classificação: Livre

Oficina: “Dança e Processo de Criação”

Coordenação: Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues.

Público-alvo: pessoas interessadas em processos de criação artística. Não há exigência de conhecimento de técnicas específicas, nem tampouco de experiência profissional em artes.

Data da Oficina: dia 16/05/2024, das 19h às 22h

Local: Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid – Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro – Bragança Paulista / SP

Inscrições: entre os dias 1 e 13 de maio de 2024

Forma de seleção: primeiras(os) inscritas(os)

Forma de inscrição: formulário online – link disponível na bio do Instagram @confraria.da.danca.

20 vagas gratuitas

Ficha técnica

Criação e interpretação: Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues

Direção artística, dramaturgia, cenografia, figurinos e máscaras: Diane Ichimaru

Composição da trilha musical original: Rafael dos Santos

Iluminação cênica: Marcelo Rodrigues

Operação técnica de luz e som: Presto Kowask

Fotos do programa: FBarella

Registro audiovisual da circulação: João Maria

Projeto gráfico: Lucas Ichimaru

Comunicação/imprensa: Boas Histórias Comunicação

Coordenação de produção: Marcelo Rodrigues

Assistência de produção: Camilla Puertas, Fernando Delabio, Gustavo Kenji e Julia Giannetti

Produção: Confraria da Dança

Fonte: Assessoria de Imprensa Boas Histórias Comunicação