Dia do Brincar será realizado em sete bairros diferentes neste sábado (27) em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, promove no dia 27 de maio, das 10h às 12h, o Dia do Brincar, em comemoração à Semana Mundial do Brincar, organizada pelo Movimento Aliança pela Infância. Com o objetivo de descentralizar as atividades, a ação acontece em sete locais diferentes: praças da Matriz (Centro), Guanabara (Cerejeiras) e Amada (Alvinópolis), além das escolas Nelson José Pedroso (Portão), Gilberto Santana (Tanque), Ercília Bacci (Maracanã) e Rita Lourdes (Usina/São Roque).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Será uma manhã de brincadeiras aberta à comunidade, com o objetivo de promover a valorização do brincar e reforçar a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocionalmente pleno das crianças e jovens.

O tema da Semana Mundial do Brincar é definido anualmente pelo Movimento Aliança pela Infância, responsável pela mobilização da ação em todo o Brasil. Neste ano de 2023 o tema definido é: “A Natureza no Brincar”, cujo objetivo é incluir a criança no centro das discussões socioambientais e ressaltar a essência da infância nos atos cotidianos. Trata-se de uma mobilização que envolve educadores, pais, instituições privadas e representantes de instituições governamentais, entre outros.

Para a Secretaria de Educação, a Semana Mundial do Brincar é uma campanha de mobilização social de grande relevância, visto que o movimento que dissemina o ato de brincar é extremamente importante para que se possa promover a consciência sobre a necessidade do brincar para todos os cidadãos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia