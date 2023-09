Documentário “Cinema da nossa gente” estreia neste sábado (23) no Cine Itá

No próximo sábado, 23 de setembro, será realizada, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), a estreia do documentário “Cinema da Nossa Gente”. Produzido e dirigido por Luisa Petrucci, o filme conta a história dos antigos cinemas de rua de Atibaia. Com entrevistas de Tizuka Yamasaki, Beto Tricoli, Breno Ruiz, Maurício Zanoni e Marcelo Zanoni, a exibição ocorre a partir das 18 horas.

Cine Itá Cultural (Foto: Prefeitura de Atibaia)

Juntamente com a estreia do documentário, será realizada a Mostra Unicamp, com filmes produzidos no curso de Midialogia, durante o ano de 2022, dentro das disciplinas de Projeto de Cinema I e II, ministradas pelo professor Dr Noel dos Santos Carvalho.

São 8 filmes que se diferenciam em questões de gênero e abordagem, mas que possuem um ponto em comum: refletem a visão original de universitários sobre a atualidade. Mesmo que tão diferentes em seu resultado final, todos os são frutos do aprendizado que os alunos tiveram sobre as etapas de realização audiovisual.

(Imagem: Divulgação)

A exibição que acontce neste sábado (23) em Atibaia é a segunda edição da mostra, que já teve sua primeira apresentação em Campinas no mês de junho, no Museu da Imagem e Som.

O evento tem como objetivo compartilhar com a população uma parte do trabalho que é feito no curso e no Instituto de Artes da UNICAMP, uma vez que a produção de um filme mobiliza muitas pessoas, com trabalhos diversos, de diferentes áreas, permitindo um intercâmbio com artes cênicas, música, artes visuais. Complementar a exibição, o evento também busca provocar um debate sobre cultura e cinema.

Serviço:

Estreia do documentário “Cinema da Nossa Gente” + Mostra UNICAMP

Local: Cine Itá – R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro, Atibaia

Data: 23 de setembro, às 18hs

Entrada gratuita

Fonte: Luisa Petrucci