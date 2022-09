Edith Cultura apresenta Mostra Voadora, com curadoria de Tatá Aeroplano

A mostra de setembro do cineclube do Edith Cultura tem início nesta terça, 6, e conta com curadoria de Tatá Aeroplano. As sessões acontecem sempre às 19h30, na Garaginha do Edith, que fica na Rua Cel. João Leme. 229, no Centro.

Músico, compositor, DJ e cinéfilo, foi a partir de sua experiência pessoal que Tatá selecionou os filmes que compõem a “Mostra Voadora”. “Eu costumo ver uns 200 e poucos filmes por ano no cinema. Para essa mostra eu quis trazer alguns daqueles que me fizeram sair impactado da sala de exibição. Escolhi os que bateram em mim de uma maneira diferente,” conta.

Tatá Aeroplano (Foto: Divulgação)

O primeiro a ser exibido, neste pré-feriado, é “Holy Motors”, de Leos Carax, seguido por festa com discotecagem do próprio Tatá. No dia 11 será exibido “Eu, você e todos”, de Miranda July. No dia 18 é a vez do brasileiro “O som ao redor”, de Kleber Mendonça Filho e no dia 25, a mostra se encerra com “Varda por Agnès”, de Agnès Varda, seguido de bate-papo com o curador.

Em “Holy Motors”, o filme desta terça, 6, Oscar (Denis Lavant) transita solitário em vidas paralelas, atuando como chefe, assassino, mendigo, monstro, pai… Mergulha profundamente em cada um dos papéis e é transportado por Paris e arredores em uma luxuosa limusine, comandada pela loira Céline (Edith Scob). Ele é um homem em busca da beleza do movimento, da força motriz, das mulheres e dos fantasmas de sua vida.

Grupo de Estudos e Lançamento de Álbum

Além da Mostra Voadora, a programação de setembro do Edith Cultura também traz novos encontros do grupo de estudos “Filosofia e Tecnologia”. As reuniões são quinzenais, às sextas dias 16 e 30, das 14h às 16h e são orientadas pelo professor de filosofia André La Salvia.

Para participar é só enviar uma mensagem falando do interesse para o Edith Cultura no Facebook ou Instagram.

E no dia 23, Tatá Aeroplano faz o show de lançamento de seu novo álbum “Não Dá Pra Agarrar”, na Garaginha. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Tatá Aeroplano

Nos anos 2000 liderou as bandas Jumbo Elektro e Cérebro Eletrônico, lançou discos elogiados pela crítica e público. Se apresentou nos principais festivais de música do brasil e fez turnês pela Europa.

Em 2012 lança seu primeiro disco solo chamado “Tatá Aeroplano 2012” em 2014 lançou o álbum confessional “Na Loucura & Na Lucidez”. Os álbuns “Step Psicodélico”, “Delírios Líricos” e “Vida Ventureira” foram indicados ao prêmio APCA. A discografia completa pode ser baixada no seu site: http://www.tataaeroplano.com.br

Começou a discotecar em 2001. Foi residente na casa de shows “Studio SP” de 2006 a 2013 tocando artistas atuantes na cena junto com os clássicos da música popular brasileira. Com a reabertura da casa em novembro de 2021, retomou a residência no “Studio SP”. Desde 2010 é DJ nos ensaios e desfiles do “Acadêmicos do Baixo Augusta” e atuou por mais de 15 anos como DJ residente da festa “On The Rocks”.

Cinéfilo, co-produziu o filme “Apartment Jazz” com o músico e compositor gaúcho Jupiter Maçã. Foi curador junto com a Cinnamon da Mostra Tribos Urbanos no Cinema que aconteceu no mês de Maio de 2009 nas sedes do CCBB em São Paulo e Brasília.

