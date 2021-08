Espetáculo “Cachimônia” será exibido para público de Bragança Paulista e Atibaia pelo Youtube

Nesta sexta-feira, 13 de agosto, às 20 horas, a Cia Artinerant’s – grupo de Maíra Campos e Daniel Pedro, ou Nié – apresenta o espetáculo “Cachimônia” no canal do Youtube, que pode ser acessado no link www.youtube.com/channel/UCyg_cfCbDO0eFDdehmitMtg

A apresentação virtual desta sexta-feira é especial para o público das cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Descalvado, Embu das Artes, Ilhabela, Limeira, Piracicaba, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São José dos Campos e São Sebastião, locais por onde a 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s passaria com apresentações presenciais agendadas antes da pandemia.

Cachimônia (Foto: Paulo Barbudo / Divulgação)

A temporada presencial foi adaptada para o formato digital em razão da pandemia da COVID-19. Assim, o público dessas cidades pode conferir a apresentação circense da Cia. Artinerant’s pela internet.

Provocante e envolvente, o espetáculo “Cachimônia” mostra as peripécias de um casal de acrobatas imersos num relacionamento intenso e cheio de reviravoltas.

O espetáculo mistura circo, música, humor e artes plásticas para criar situações insólitas, que carregam truques, magia, acrobacia e equilibrismo. Um duelo de acrobacias e danças utilizando elementos como cartas de baralho, taças de vinho, pés, mãos e cabeças em compasso, que denotam a intimidade e sincronia do casal.

Cachimônia (Foto: Paulo Barbudo / Divulgação)

No maior estilo “a gata e o rato”, a dupla inicia uma perseguição, um jogo de facas tenso e sedutor, mantendo a curiosidade e atenção dos espectadores.

A beleza e tensão continuam em cenas de equilíbrio sob garrafas e cadeiras com salto alto, entre outras.

Com duplo sentido, o título do espetáculo “Cachimônia” é um termo que remete à cachola (popular referência ao sofisticado intelecto ou à cabeça) e pode significar a paciência e o equilíbrio, no caso, a do casal ao enfrentar o cotidiano com seus altos e baixos, ou a coragem deles em virar esse cotidiano de ponta-cabeça com saltos acrobáticos e notas musicais.

Cachimônia (Foto: Paulo Barbudo / Divulgação)

Com direção de Tato Villanueva – ator, palhaço e diretor argentino reconhecido por sua excelência na arte de atuar e ensinar a arte circense, “Cachimônia” contou ainda com a direção de Lu Lopes, a palhaça Rubra, que também dirigiu os outros espetáculos da trilogia do grupo Artinerant’s: Vizinhos e Balbúrdia.

A apresentação faz parte da 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s. As ações fazem parte do projeto aprovado no ProAC Expresso da Lei Aldir Blanc.

As montagens da temporada foram filmadas na lona do Circo Zanni, durante o mês de março, sem público em razão da pandemia, e a Artinerant’s exibe os filmes no canal do YouTube da companhia.

Usando a sátira de forma leve e bem humorada, os artistas além de atuar, são músicos, dançarinos, cômicos, equilibristas, acrobatas, mímicos e ilusionistas.

Ao levar para o ambiente virtual os gestos precisos e coreografados, se apoiando sem medo no circo que dominam tão bem, os performáticos artistas pretendem surpreender o público com uma produção audiovisual de alta qualidade, abusando da inventividade do circo para se adaptar a esse novo formato.

Mais informações em: www.facebook.com/artinerant ou www.instagram.com/artinerant_s

Último dia da 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s

Espetáculo Cachimônia

SINOPSE: Um espetáculo que mistura circo, música, humor e artes plásticas para criar situações insólitas, que carregam truques, magia, acrobacia e equilibrismo. Com duplo sentido, o título “Cachimônia” é um termo que remete à cachola (popular referência ao sofisticado intelecto ou à cabeça) e pode significar a paciência e o equilíbrio, no caso, a do casal ao enfrentar o cotidiano com seus altos e baixos, ou a coragem deles em virar esse cotidiano de ponta-cabeça com saltos acrobáticos e notas musicais.

Duração: 50 minutos

Quando: 13 de agosto de 2021 (sexta-feira) – Horário: 20h00

Onde: Canal do Youtube da Cia Artinerant’s

Link: www.youtube.com/channel/UCyg_cfCbDO0eFDdehmitMtg

Classificação Livre

Grátis

Fonte: Assessoria de Imprensa Cia Artinerant’s