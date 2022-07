Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de música do Projeto Guri de Atibaia

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de música do Projeto Guri, para violino e violão. As matrículas acontecem no Polo de Atibaia, presencialmente, por ordem de chegada.

As aulas são destinadas para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos incompletos. Para participar não é necessário ter conhecimento de música, nem adquirir instrumentos musicais.

(Imagem Ilustrativa: Valéria Rodrigues Valéria por Pixabay)

Buscando garantir diversas aptidões aos alunos e trabalhar com a cultura fora do horário escolar, o Projeto Guri capacita crianças e adolescentes com musicalidade e novos aprendizados, sempre com a divisão das faixas etárias apropriadas para o início em cada curso.

Interessados devem comparecer ao polo que fica na Avenida Joviano Alvim, nº 1322, de segunda a quarta-feira, das 13h30 às 17h30, com a seguinte documentação: cópia do RG do participante, RG do responsável pelo participante, comprovante de endereço e comprovante de matrícula do ensino regular do participante.

Para mais informações acesse o link http://www.projetoguri.org.br/vemproguri-matriculas-abertas-para-o-segundo-semestre/ ou entre em contato por meio do número (11) 9.7278-0247.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia