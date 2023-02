Foliões encerram o carnaval de Atibaia com sentimento de retomada da alegria e diversão

Todo carnaval tem seu fim, mas a festa deste ano em Atibaia teve um gosto de recomeço e foi em grande estilo, com atrações para todos. O Grito de Carnaval na Praça Guanabara, os Blocos Zé Pereira e Caveirão e as marchinhas de carnaval na Praça da Matriz conquistaram os foliões de Atibaia e região.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O último dia de festa foi embalado pelo concurso de Blocos Carnavalescos, que teve pela quarta vez o bloco “Qué ii Vamoo” como campeão; em segundo lugar ficou o “Bloco do Serasa” e em terceiro colocado o “Bloco da Alegria”. O resultado dos blocos saiu antes do programado devido às fortes chuvas que assolaram o centro de Atibaia no final da tarde. Mas mesmo com o cancelamento do som devido a riscos de curtos circuitos, os blocos receberam as premiações e fizeram a festa, assim como em todos os dias de folia na Praça da Matriz.

O Carnaval da Praça da Matriz foi um sucesso de público. Com entrada controlada no acesso, a organização utilizou pulseiras de identificação nas crianças e adolescentes menores de 18 anos. A segurança também realizou a vistoria de pessoas e coolers para garantir uma festa para todos. O carnaval de Atibaia voltou com força total e para todos, sendo uma folia de amigos e familiares.

Este ano, a festa contou com a Campanha “Não é Não”, que buscou inibir a importunação sexual e tornar o Carnaval de Atibaia mais seguro para as mulheres. A iniciativa do grupo Promotoras Legais Populares alertou sobre o crime e informou as maneiras de denunciá-lo durante as festividades do Carnaval.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia