Inscrições para o 7º Festival Gastronômico de Atibaia seguem abertas até 28 de junho

Continuam abertas até as 16h do dia 28 de junho as inscrições para o 7º Festival Gastronômico Atibaia, que este ano conta com o tema sobremesas tendo o morango como ingrediente obrigatório – afinal, Atibaia é a Capital Nacional do Morango – e que serão comercializadas por até R$ 40,00. O festival promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, acontecerá de 17 de agosto a 30 de setembro e os estabelecimentos interessados em participar deverão preencher o formulário disponibilizado no site https://forms.gle/TqkBTKKYv2ePW7oF6.

(Imagem Ilustrativa de HomeMaker por Pixabay)

Em seu sétimo ano, o festival busca promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade com uma oportunidade para munícipes, visitantes e turistas degustarem sobremesas desenvolvidas pelos chefs locais, evidenciando a especialidade dos estabelecimentos participantes.

Poderão participar do festival todos os estabelecimentos gastronômicos e de meios de hospedagem, entre eles restaurantes, lanchonetes, bares, hamburguerias, pizzarias, pastelarias, cafés, docerias, pesqueiros, hotéis, pousadas, entre outros, do município de Atibaia, que efetuarem a inscrição, que estiverem com o alvará de funcionamento em dia, e aptos para fornecer a sobremesa por todo o período do evento. Os estabelecimentos com atendimento em feiras regulamentadas e food trucks também poderão participar da iniciativa, sob os mesmos requisitos e igualdade de avaliação.

A sobremesa deverá ter um nome, único e exclusivo, para identificação e diferenciação entre os estabelecimentos participantes. Ela receberá avaliação técnica de profissionais da gastronomia, confeitaria e pâtissier, que visitarão os estabelecimentos caracterizados como clientes ocultos e avaliarão as receitas conforme os critérios de sabor e criatividade da sobremesa, além de atendimento do estabelecimento.

O três estabelecimentos melhores classificados pelo critério de pontuação do público em geral (do maior para o menor) receberão troféus de primeiro, segundo e terceiro colocados. As três sobremesas melhores avaliadas pelo corpo técnico receberão vales-compra nos valores de 50% do valor total do prêmio para o primeiro colocado, 30% para o segundo colocado e 20% para o terceiro colocado, entregues pelo estabelecimento vencedor do Chamamento Público nº 007/2023, realizado pela Prefeitura com essa finalidade. O valor total do prêmio não será inferior a R$ 6.000,00 e os vencedores serão conhecidos durante evento de premiação do 7º Festival Gastronômico Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia