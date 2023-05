Inscrições para propostas de apresentações musicais e teatro no Aniversário de Atibaia estão abertas

Vem aí os 358 anos de Atibaia e, além das tradicionais congadas, desfile cívico, festas juninas e grandes atrações musicais, a Prefeitura abriu as inscrições para propostas de apresentações musicais e teatro infantil. Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/WTF37NSWgvY3eNSr5 e preencher os requisitos até o dia 12 de maio.

(Imagem Ilustrativa de Matthias Wagner por Unsplash)

Para a inscrição é necessário fornecer os dados pessoais, proposta, currículo, portfólio e material publicitário de apresentações já realizadas, de acordo com as necessidades e exigências estabelecidas pela Secretaria de Cultura em conformidade com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 14.133/21, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para Administrações Públicas diretas.

Importante ressaltar que as datas e locais a serem disponibilizados para as apresentações das propostas habilitadas serão definidas conforme as necessidades da Secretaria de Cultura e o inscrito que não possuir a documentação necessária para ser contratado poderá se apresentar voluntariamente (com a estrutura oferecida pela Prefeitura), caso haja interesse.

As propostas serão selecionadas por uma Comissão de Avaliação Interna, que levará em conta os seguintes quesitos: tipo da apresentação, repertório e experiência profissional. Os aprovados serão convocados pelo e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br para que possam enviar, no prazo a ser estipulado pela Secretaria de Cultura, a documentação obrigatória necessária para a contratação. A lista da documentação necessária caso haja aprovação para contratação está disponível neste link.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia