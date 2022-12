Inscrições para propostas de programação artístico/culturais em Atibaia vão até 6/1

A Prefeitura de Atibaia prorrogou para 6 de janeiro o prazo de inscrição para concurso de propostas de programação artístico/culturais presenciais a serem realizadas no período de até seis meses no município. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico através do protocolo digital de documentos no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Podem participar do concurso pessoas físicas ou pessoas jurídicas, incluindo MEI (Microempreendedor Individual). Veja o edital completo aqui: https://bit.ly/concurso-projeto-cultura .

De acordo com o edital, entende-se como programação artístico/cultural propostas de ações que contemplem atividades performáticas (festivais, apresentações, mostras, ocupações de música, dança, artes da cena, etc.), visuais (mostras, exposições, exibições audiovisuais, etc.) ou literárias (lançamento de livros, atividades de incentivo à leitura, etc.), que podem acontecer de maneira contínua (com periodicidade semanal ou mensal) ou concentrada (com uma data específica de início e fim), e envolvam diferentes artistas e/ou grupos da cidade de Atibaia.

Serão contempladas, no total, 22 propostas, somando R$ 480 mil em recursos. A seleção das propostas será feita em duas etapas: a primeira refere-se à verificação da documentação necessária e viabilidade e a segunda à avaliação de Comissão Técnica, formada por três pareceristas contratadas/os pela Secretaria de Cultura, aprovadas/os pelo edital para pareceristas no ano de 2022, processo nº 4.709/2022.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia