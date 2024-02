Michel Teló é primeira atração confirmada para aniversário de 359 anos de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia confirmou, na última semana, a primeira atração da programação do aniversário de 359 anos da cidade: o show com o cantor Michel Teló, no dia 23 de junho. Neste ano, a Prefeitura promoverá quatro dias de festa para celebrar o aniversário de Atibaia e as outras atrações estão em fase de contratação.

Michel Teló (Foto: Reprodução / Instagram)

O artista

Michel Teló é cantor e compositor, sendo considerado um dos representantes de maior evidência da música sertaneja brasileira nas últimas décadas, sobretudo pelo novo conceito que garantiu a esse gênero, com seu repertório marcado pela influência de outros estilos, como samba-rock, música eletrônica, entre outros.

Sucessos

Um dos seus maiores sucessos é o hit “Ai se eu te pego”, que alcançou o primeiro lugar em rádios e paradas de vários países, com milhões de cópias vendidas, regravações em diversos idiomas e turnê internacional; além de outras canções que conquistaram grande popularidade, como “Fugidinha” e “Humilde Residência”.

Famoso também na TV

O cantor também se consagrou como um dos jurados do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, sendo ainda o artista participante da atração que, como técnico, tornou-se o maior campeão na somatória das edições com o “Time Teló”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia